Abandono en Asunción: Basura y desidia sepultan a las plazas Uruguaya y de las Américas

El estado actual de las plazas de Asunción evidencia un problema recurrente de falta de mantenimiento por parte de la Municipalidad, hoy bajo la administración del intendente, Luis Bello (ANR-cartista). Este deterioro estructural y la acumulación de desechos no se limitan a sectores periféricos, sino que afectan directamente a puntos de alta concurrencia del centro histórico, así como a áreas verdes ubicadas en barrios residenciales y comerciales de elevado nivel económico.

Plaza Uruguaya: Basura y mobiliario destrozado en el microcentro

En emblemáticos espacios verdes, como la Plaza Uruguaya, se constata una acumulación constante de desperdicios en diversos sectores del predio. Los transeúntes caminan diariamente junto a montículos de basura dispersos sobre el césped y las veredas, compuestos principalmente por plásticos, cartones, restos de poda y una gran cantidad de follaje seco sin recolectar. Los focos de suciedad desvirtúan el uso de este espacio público esencial en el microcentro.

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El mobiliario urbano de este sitio también presenta deficiencias visibles. Los tradicionales bancos de madera muestran listones rotos, astillados y superficies con pintura completamente descascarada debido a la exposición a la intemperie y la falta de pintura o reposición. Este deterioro material reduce la disponibilidad de asientos para los ciudadanos y genera un riesgo de accidentes o lesiones para quienes intentan utilizarlos.

A la situación del mobiliario se suma el desprendimiento de componentes de infraestructura. En una de las principales áreas verdes de la Plaza Uruguaya, un poste metálico permanece derribado, sobre el suelo y el césped, sin que las cuadrillas municipales hayan procedido a su retiro o reparación. La permanencia de esta estructura caída confirma la ausencia de inspecciones y de tareas de mantenimiento correctivo en el lugar.

Plaza de las Américas: El rostro de la desidia en el eje comercial

La Plaza de las Américas, un punto neurálgico situado en la intersección de importantes avenidas comerciales y residenciales de la capital, registra deficiencias similares a las del microcentro. A pesar de encontrarse en una zona de alto tránsito y gran visibilidad económica, el recinto reproduce el mismo patrón de acumulación de basura en Asunción y desgaste de sus instalaciones físicas, evidenciando fallas operativas de la comuna en el sector.

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La periferia de este predio, junto a las rejas perimetrales, se utiliza actualmente para el depósito de vertederos improvisados. En estos puntos se observan bolsas de plástico negras y verdes, cajas de cartón aplastadas, botellas vacías y una acumulación densa de ramas secas.

En este mismo espacio, los bancos de la plaza perdieron sus tablones de madera del respaldo, quedando inutilizados y reducidos únicamente a sus soportes laterales de metal.Los daños estructurales también alcanzan a los camineros internos y al monumento principal de la plaza.

De Nenecho a Luis Bello: El millonario fondo que desapareció

Pese a que durante 2025 la administración del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) y su sucesor, Luis Bello (ANR-cartista), recaudaron la millonaria suma de US$ 1,3 millones solo en concepto de conservación de parques, jardines y paseos públicos, el abandono en Asunción es total. Las cifras se desprenden del Balance 2025, rechazado por la Junta Municipal.

Plazas emblemáticas ubicadas en los barrios Rodríguez de Francia, Pettirossi y Republicano se han transformado en verdaderas zonas de peligro para los ciudadanos, exhibiendo un alarmante paisaje de senderos destrozados, montículos de basura y juegos infantiles completamente en ruinas.

Rodríguez renunció en agosto, apurado ante su inminente destitución y la presentación de un contundente informe de Carlos Pereira, interventor de su gestión. Pereira documentó en su informe final que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió G. 512.000 millones de los bonos G8 (2022), que debían ser para obras de infraestructura, a gastos corrientes, mayormente a salarios.

Tras su renuncia, la mayoría colorada en la junta, que acompañó su gestión, eligió a Luis Bello (ANR-cartista), también cómplice, para sucederlo. El nuevo intendente cumplió días atrás 9 meses en el cargo. Su gestión sigue el mismo modelo Nenecho, que ahora se está candidatando nuevamente a concejal.