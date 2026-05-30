Denuncian a ANR por plantear usucapión contra propietarios de la Seccional Colorada de San Lorenzo

Marlene y Carolina Chamorro denunciaron que la Asociación Nacional Republicana (ANR) quiere apropiarse del inmueble que pertenece a su madre Ascensión Giménez Vda. de Chamorro y a otros herederos. La propiedad privada se encuentra ubicada sobre la calle San Lorenzo esq. España -frente a la Municipalidad de San Lorenzo-, donde funciona la Seccional Colorada N°1 de esa ciudad.

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Las denunciantes sostienen que el predio pertenece a los herederos de Cecilio Giménez, y que la titularidad continúa vigente, que según dicen está respaldada por documentos judiciales y tributarios.

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Según explican, los herederos luego de realizar la sucesión obtuvieron el certificado de adjudicación en el juzgado Civil y Comercial del juez Gustavo Chilavert, lo que los hacen poseedores de derecho. Pese a este documento, según explican, la ANR plantea una demanda de usucapión en contra de los herederos adjudicados para apropiarse del inmueble que les pertenece.

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Según relataron, el abuelo de ambas cuando aún estaba con vida construyó la sede partidaria en su terreno, y mencionaron que la propiedad desde siempre estuvo a nombre de su abuelo Cecilio Giménez.

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Explicaron, que ni Giménez, ni otro familiar transfirió el inmueble, ni cedió los derechos de manera legal a favor del partido político. “El inmueble siempre perteneció a mi abuelo. Luego de su fallecimiento, se abrió la sucesión, y se adjudicó el inmueble. Las herederas son mi mamá, y la hermana de mi mamá, la tía Juana Vistalina Giménez Pita", expresó Marlene Chamorro.

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Según explica la familia, en el 2016 el entonces presidente de la seccional, Felipe Salomón (ANR-HC) -actual intendente de San Lorenzo), contactó a José Chamorro -hijo de Ascensión-, residente en España, para tratar la situación del terreno y buscar comunicación con las herederas para que cedan a la ANR la propiedad en cuestión.

Posteriormente, en el 2018, la Justicia resolvió la adjudicación de herederos a favor de la familia, que desde entonces realiza el pago de los impuestos inmobiliarios correspondientes.

Sin embargo, en septiembre de 2023, la ANR a través de Pedro Alliana promovió una demanda de usucapión con el objetivo de obtener la titularidad del predio ocupado por la seccional.

La familia sostiene que la acción judicial busca desconocer los derechos hereditarios y evitar una eventual negociación de compra del terreno o el pago por la ocupación del sitio.

Los herederos, exigen que la ANR reconozca la titularidad de la familia y se avance en una regularización legal respetando los derechos sucesorios vigentes.

Intentamos contactar con Pedro Alliana, actual vicepresidente de la ANR, pero éste no respondió las llamadas, ni los mensajes para consultar sobre el caso. Dejamos abierto el canal de comunicación en caso de que quiera referirse sobre el punto.