Abuso y explotación sexual de niños: cómo denunciar estos casos en Paraguay

Cada 31 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. En esta ocasión, desde la Fiscalía recuerdan que abordar esta problemática no implica hablar únicamente de un hecho punible, sino de una de las formas más graves de vulneración de los derechos humanos, la cual impacta profundamente en la dignidad, el desarrollo y el proyecto de vida de una persona en formación.

La fiscal Vivian Coronel explicó que la responsabilidad del Ministerio Público paraguayo va más allá de la persecución penal, centrándose en la protección efectiva de la niñez bajo el principio constitucional del interés superior del niño. Sostuvo que la institución debe actuar con firmeza, diligencia y sensibilidad ante cualquier sospecha o denuncia.

“La búsqueda de justicia en casos de abuso sexual en niños no se mide únicamente por una condena, también se mide por la capacidad institucional, primeramente de escuchar, creer, proteger y garantizar que cada niño y niña pueda atravesar el proceso penal con dignidad, respeto y siempre cuidando la no revictimización ante estos flagelos”, refirió.

Lea más: Marcha contra el abuso infantil en Paraguay: exigen frenar plan con sesgo religioso del MEC

El rol del Ministerio Público y la no revictimización

Según indicó, el abordaje fiscal busca esclarecer los hechos sin caer en la revictimización institucional, aplicando procesos especializados e interdisciplinarios que incluyen el resguardo de evidencias, apoyo psicológico y una articulación directa con las entidades de asistencia integral para superar barreras como el miedo, el silencio y la dependencia emocional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Proteger a un niño, a una niña, no es solamente una obligación legal, es una responsabilidad ética que define el nivel de humanidad de todas las instituciones del Estado. El Ministerio Público no tolerará la destrucción de la indemnización de un niño y de una niña en la clandestinidad del hogar familiar”, subrayó Coronel.

Lea más: Día contra el Abuso: Fiscalía dio a conocer el perfil actual del abusador

Dónde denunciar los casos de abuso

Denunciar el abuso sexual infantil es un acto de responsabilidad ciudadana clave para proteger el presente y el futuro de las víctimas. Ante cualquier sospecha, hecho confirmado o situación de vulnerabilidad, se encuentran disponibles los siguientes canales oficiales: