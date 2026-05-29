Día contra el Abuso: Fiscalía dio a conocer el perfil actual del abusador

La Fiscalía elaboró el “perfil aproximado del agresor sexual” tras la confección de un informe relacionado con el hecho punible de abuso sexual en niños.

Al respecto detallan que la caracterización de los abusadores se logró mediante una técnica de muestreo aleatorio de 92 causas correspondientes a denuncias ingresadas entre los años 2021 y abril de 2026.

Según el Ministerio Público, este análisis permitió identificar el nivel de parentesco de los agresores con las víctimas y se reveló que los padres, padrastros y abuelos figuran entre los principales investigados por este crimen en Paraguay.

En lo referente a cifras, detallan que en los últimos seis años, un total de 18.344 denuncias ingresaron en las oficinas de denuncias de la institución.

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La lista de agresores y lugares

Entre la lista de agresores investigados también se encuentran primos, tíos, cuñados e incluso madres, lo que confirma que gran parte de los autores de este hecho punible se concentra en el propio entorno familiar, “un espacio donde los niños deberían sentirse seguros y protegidos”.

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Además, las cifras señalan que el 92% de los agresores corresponde al sexo masculino, mientras que el 8% pertenece al sexo femenino.

El estudio también revela que el 95% de las denuncias identifica a un solo agresor sexual; el 4% sindica a dos agresores y el porcentaje restante refiere a más de dos responsables.

Por otra parte, el 27% de los casos ocurrió en la vivienda de la víctima, el 19% sucedió en la vivienda compartida entre víctima y victimario, mientras que el 14% ocurrió en la vivienda de otro familiar, como tíos, abuelos o primos. Asimismo, el 13% de los hechos se registró en la vía pública, mientras que el 8% ocurrió en la vivienda del agresor.

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Otros lugares y modos de acceso del agresor

Los colegios, escuelas y guarderías, así como hogares de menores también figuran entre los lugares donde se cometieron los abusos. Estos espacios representan el 6% de los casos denunciados. Por otra parte, el 5% de los abusos ocurrió en iglesias y el 2% en transportes escolares.

Entre los “modos de acceso” del agresor a la víctima se encuentran estas posibilidades:

Oportunidad fortuita, cuando la víctima se encontraba sola y sin supervisión

Aprovechamiento de la convivencia o proximidad habitual, como vivir en la misma casa, visitas temporales prolongadas o situaciones de cuidado y supervisión

Aprovechamiento de relaciones de confianza, afectivas, familiares o de autoridad

Uso de la fuerza o amenazas

Engaño o manipulación mediante promesas, regalos, acercamientos progresivos -presenciales o virtuales- o excusas para pedir ayuda o mostrar algo.

La Fiscalía también recopila las frases que tienden a ser utilizadas por agresores para someter a las víctimas:

“No cuentes a nadie porque nadie te va a creer”

“Es solo un juego”

“Ella o él después me buscaba”

“Si contás algo, mato a tus padres”

“Es un secreto entre vos y yo”

“Si contás, te va a ir peor”

“Esto es normal”

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Menores al cuidado de terceros

Finalmente, las cifras revelan que de lunes a viernes, se registran mayores casos de abuso sexual infantil.

“Esto se relaciona con los días laborales, en los que muchos niños, niñas y adolescentes quedan al cuidado de terceros debido a la ausencia de los padres o encargados en el hogar", cita el Ministerio Público.

Además, según su observatorio, esta menor supervisión “es aprovechada por agresores o depredadores sexuales”, generalmente pertenecientes al entorno cercano o de confianza de las víctimas.

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