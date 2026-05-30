Marcha contra el abuso infantil en Paraguay: exigen frenar plan con sesgo religioso del MEC

En el marco de la 17ª Marcha Nacional en conmemoración del Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, cientos de personas marcharon este sábado desde la Plaza Uruguaya hasta la Plaza de la Democracia, en el centro de Asunción.

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En 2025, la Fiscalía registró la alarmante cifra de 3.386 víctimas, lo que representa un promedio de 9 denuncias por día. Organizaciones civiles y activistas adolescentes lanzaron un duro manifiesto: “Gritamos porque el silencio protege a los abusadores“.

¿Qué es el plan EASE del MEC y por qué denuncian “sesgo religioso”?

El debate educativo formó parte central de la protesta tras el abierto rechazo de las organizaciones civiles al plan de prevención implementado actualmente por las instituciones del Gobierno nacional.

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Los manifestantes denunciaron la falta de articulación técnica entre el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para ejecutar programas preventivos eficientes dentro de las escuelas públicas.

Abigail Benítez, activista de Somos Pytyvôhára, señaló que las organizaciones participantes cuestionan duramente el material de Educación de la Afectividad y la Sexualidad en la Escuela (EASE) impulsado por la cartera educativa estatal. Benítez declaró que la propuesta oficial “no tiene mucho rigor científico, tiene sesgos religiosos, es realmente algo muy inadecuado”, manifestando el desacuerdo absoluto del sector juvenil con el documento.

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Frente a la propuesta gubernamental, los manifestantes enfatizaron la necesidad de una implementación real de la Educación Integral de la Sexualidad (EIS) con un explícito enfoque de derechos. Los gremios argumentaron que la información científica protege a la infancia, ayuda a reconocer abusos desde temprana edad y previene peligros tecnológicos actuales, como el fenómeno del grooming y el sexting.

Las alarmantes cifras de la Fiscalía sobre abuso infantil en Paraguay

Las organizaciones y activistas adolescentes lanzaron un duro manifiesto durante la movilización: “Gritamos porque el silencio protege a los abusadores”. La marcha buscó visibilizar este flagelo como un problema de salud pública persistente en la agenda social y política paraguaya.

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Los datos de la Fiscalía del año 2025 indican que el 74% de las víctimas reportadas fueron menores de 14 años de edad, mientras que el 71% de los registros correspondió a niñas y adolescentes mujeres. El informe oficial menciona además que las zonas geográficas con mayor cantidad de denuncias ingresadas fueron el departamento Central, Alto Paraná, la ciudad de Asunción y el departamento de Itapúa.

Los reportes desmitifican además la figura del atacante desconocido al exponer de forma cuantitativa que en el 87% de los casos el agresor es un familiar directo o conocido.

El peligro en casa: el entorno familiar y el “subregistro”

Margarita Rehnfeldt, una de las organizadoras de la movilización, remarcó que estos hechos punibles ocurren principalmente dentro del hogar y son perpetrados por parientes consanguíneos o cuidadores de extrema confianza. Asimismo, advirtió sobre la existencia de un subregistro, dado que las víctimas únicamente denuncian los hechos cuando cuentan con las condiciones protectoras y encuentran entornos totalmente seguros para poder hablar.

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La movilización ciudadana abordó el componente cultural machista, el sistema patriarcal y el adultocentrismo imperante en la sociedad paraguaya, elementos que profundizan la desprotección de los menores de edad. Rehnfeldt señaló la necesidad de desmontar de forma definitiva la concepción tradicional de que los niños son propiedad o pertenencia de los adultos, así como revertir de forma urgente la cosificación del cuerpo de las niñas.

Recordó que la lección más importante para los niños, niñas y adolescentes es que ellos “son dueños de sus cuerpos” y que “si alguien les hace algo que les incomoda, deben acudir a una persona de confianza”. Asimismo, llamó a la sociedad civil y a los padres de familia a creer en la palabra de los chicos: “Las niñas y niños no mienten acerca de un abuso”, remarcó.

Denuncian abandono estatal y exigen políticas de resarcimiento

Las organizaciones criticaron con dureza la respuesta del Estado por limitar su intervención a una contención psicológica inicial en la sede de la Fiscalía para luego abandonar el proceso y dejar a las familias a la deriva.

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Ante esto, Rehnfeldt exigió avanzar hacia políticas reales de “resarcimiento al daño”, un concepto que abarca asistencia terapéutica integral a largo plazo, orientada tanto a las víctimas sobrevivientes como al entorno familiar directo que resulta afectado por el trauma.

Acto central en la Plaza de la Democracia en memoria de Felicita

El acto central, organizado por el Movimiento de Lucha contra la Violencia Sexual hacia Niñas, Niños y Adolescentes, se desarrolló en la Plaza de la Democracia. El encuentro congregó a delegaciones organizadas del Bañado Sur, activistas de colectivos independientes, víctimas directas y sobrevivientes de violencia sexual que marcharon acompañados por sus respectivos núcleos familiares.

La movilización conmemoró de manera histórica este Día Nacional, el cual fue instituido por ley en memoria de la niña Felicita Estigarribia, cuyo crimen en Yaguarón se convirtió en un símbolo de la lucha contra la desprotección infantil en el país.

Canales habilitados para denuncias de abuso infantil

Las organizaciones concluyeron el acto recordando a la ciudadanía los canales oficiales habilitados para canalizar las denuncias sobre vulneración de derechos, correspondientes al servicio Fono Ayuda 147 y al Sistema 911.