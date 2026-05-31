Cardenal insta a sanar las heridas del Paraguay: pobreza y corrupción

El cardenal Adalberto Martínez, arzobispo de Asunción, recordó esta mañana en la misa de la Catedral Metropolitana de Asunción, los 150 años de fundación de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, que tiene 110 años de presencia en el Paraguay.

Durante su homilía, anunció que este domingo hay tres celebraciones en la Iglesia Católica. La Solemnidad de la Santísima Trinidad “Dios uno en naturaleza y tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo”. Luego, también es la fiesta de la Visitación de la Santísima Virgen María, que lleva a Jesucristo a la casa de Isabel y se convierte en modelo de discípula misionera.

“Y damos gracias por los 150 años de la fundación de la Compañía de Santa Teresa de Jesús, obra inspirada por Dios en el corazón de San Enrique de Ossó para anunciar el Evangelio mediante la educación y la formación cristiana”, expresó.

La congregación fue fundada por San Enrique de Ossó el 2 de abril de 1876 en Tortosa, España, como una respuesta evangélica a los desafíos de su tiempo, dijo el cardenal. “Él comprendió que muchas de las heridas de la sociedad nacían del alejamiento de Dios y que la mejor manera de transformar el mundo era ayudar a las personas a conocer, amar y seguir a Jesucristo. Por eso impulsó una obra educativa y evangelizadora que continúa dando frutos en la Iglesia hasta nuestros días”, agregó.

¿Cuáles son las heridas que debe sanar el Paraguay? Esto dijo el cardenal

En su homilía, el cardenal Martínez también brindó homenaje a la labor educativa y social de la congregación teresiana en el territorio nacional. “Merece destacarse especialmente el trabajo silencioso y constante realizado por toda la familia teresiana en favor de los más vulnerables. Comprendieron que educar es también evangelizar, acompañar, promover y dignificar a la persona humana”, destacó.

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Remarcó que durante más de un siglo han estado cerca de familias humildes, comunidades rurales y también pueblos indígenas, fortaleciendo la esperanza mediante la educación, la fe y el compromiso solidario.

A una semana de las internas municipales, que se realizarán el próximo domingo en todo el país, el religioso instó a los feligreses a no quedarse en el pasado con este aniversario de la congregación.

“Esta celebración no nos invita solamente a mirar el pasado con gratitud. También nos desafía a mirar el presente y el futuro de nuestro Paraguay. Vivimos en una nación marcada profundamente por la fe cristiana, pero que sigue enfrentando desafíos muy grandes”, afirmó.

Los desafíos de Paraguay, según el cardenal Adalberto Martínez

Al hablar de las heridas que debe sanar el Paraguay, el cardenal Adalberto Martínez, apuntó a seis desafíos muy grandes:

La pobreza

La corrupción

La violencia

Las adicciones

La fragmentación familiar,

La indiferencia religiosa

“Hay tantas heridas que afectan el tejido social de nuestro pueblo. Frente a esta realidad, el Paraguay de hoy necesita volver a Jesucristo. Necesita saturarse de Cristo, dejarse iluminar por su Evangelio y restaurar, sanar y fortalecer los vínculos humanos y sociales que muchas veces aparecen debilitados”, insistió.