Día Mundial sin Tabaco: vapeadores entre jóvenes alcanza niveles críticos

En el marco del Día Mundial sin Tabaco, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) han lanzado una advertencia urgente: el uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores entre jóvenes de 13 a 15 años ha alcanzado niveles críticos, consolidándose como la principal puerta de entrada a la adicción a la nicotina.

Bajo el lema ”Desenmascaremos su atractivo: combatamos la adicción al tabaco y a la nicotina”, la campaña de este 2026 busca confrontar las tácticas de marketing de la industria, que utiliza sabores atractivos y diseños modernos para captar a las nuevas generaciones.

Vapeadores: una generación bajo amenaza

La estadística más alarmante que arroja el reporte actual es que 2 de cada 10 estudiantes de entre 13 y 15 años ya utiliza cigarrillos electrónicos o vapeadores. Este fenómeno no solo normaliza el consumo, sino que expone a los adolescentes a una dependencia temprana de la nicotina, con riesgos significativos para su desarrollo neurológico y físico.

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La situación se agrava por el acceso sencillo a estos productos: el 34,9% de los estudiantes fumadores reportaron haber adquirido cigarrillos directamente en despensas o supermercados, desafiando las restricciones vigentes de venta a menores.

La brecha entre la adicción y la voluntad de cambio

A pesar de la creciente exposición, los datos revelan una señal positiva: la mayoría de los adolescentes fumadores desea abandonar el hábito.

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El 62,8 % de los estudiantes que fuman actualmente manifiesta la intención de dejar el consumo, mientras que el 66,8 % realizó al menos un intento formal de cesación durante el último año.

Desde el Ministerio de Salud indican que estas cifras subrayan que el problema no reside únicamente en la falta de voluntad de los jóvenes, sino en la eficacia de las estrategias de captación de la industria y la falta de entornos de protección adecuados.

Exigencia de medidas estructurales

Ante este panorama, la OMS y la OPS han instado a los gobiernos a elevar las políticas públicas de control, señalando que la educación preventiva, aunque necesaria, debe ir acompañada de cambios legislativos contundentes, tales como:

Prohibición estricta de saborizantes en productos de nicotina.

Implementación de empaquetado neutro .

Aplicación de impuestos elevados a todos los productos derivados del tabaco.

Garantía de espacios 100% libres de humo tanto en hogares como en lugares públicos.

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En el Día Mundial sin Tabaco, el Ministerio de Salud hace un llamado a la acción para blindar a la juventud frente a un mercado que, mediante la innovación de productos, busca perpetuar una adicción que compromete la salud pública de las próximas décadas.

Peligros ocultos de los vapeadores

Especialistas del Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) desmienten el mito de la “inocuidad” de los dispositivos electrónicos y alertan sobre el retroceso en décadas de avances contra el tabaquismo.

Bajo el lema “Desmitificando la nicotina en la era digital”, la Cátedra y Servicio de Neumología de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA ha lanzado una advertencia contundente: la sofisticación en los métodos de administración de nicotina, lejos de ser una solución, amenaza con anular los logros históricos en salud pública alcanzados en la lucha contra el cigarrillo convencional.

El peligro detrás del “vapor”

El doctor Sergio Aquino Fornerón, jefe de dicho servicio, enfatizó que es un error social considerar a los cigarrillos electrónicos y vapeadores como alternativas seguras. Según el especialista, el impacto del tabaco tradicional es devastador —con más de 7.000 sustancias químicas, de las cuales 70 son carcinógenos confirmados—, pero los nuevos dispositivos presentan riesgos específicos que la población debe conocer.

Aquino desglosó la realidad toxicológica de estos dispositivos en tres ejes fundamentales:

Aerosoles cargados de metales : Lo que el usuario inhala no es simple vapor de agua, sino un aerosol que contiene partículas ultrafinas, metales pesados como níquel, estaño y plomo, además de saborizantes químicos que provocan inflamación intersticial en los pulmones.

Neurotoxicidad en jóvenes: La nicotina sintética utilizada en estos dispositivos posee una biodisponibilidad extremadamente alta, lo que altera el desarrollo de la corteza prefrontal, afectando directamente la memoria y el control de los impulsos en adultos jóvenes.

EVALI: La lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos (EVALI) sigue vigente como una amenaza clínica real que exige una vigilancia epidemiológica constante por parte de las autoridades sanitarias.

Un impacto multiorgánico

Más allá de la carcinogénesis pulmonar, el tabaquismo —tanto el tradicional como el electrónico— genera un impacto sistémico. El doctor Aquino subrayó que el daño endotelial es inmediato, lo que eleva el riesgo de eventos cardiovasculares y respiratorios desde las primeras etapas del consumo. Asimismo, el uso de estos productos promueve el estrés oxidativo celular y altera significativamente la respuesta inmunitaria del organismo.

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Ante la creciente confusión generada por el marketing de estos dispositivos, la Cátedra y Servicio de Neumología del Hospital de Clínicas hace un llamado urgente a la ciudadanía. “Instamos a la población en general y a todos los interesados, en acudir a la consulta médica ante cualquier duda, aclaración o mínimos síntomas, sean estos respiratorios o no”, pidió el médico.

Para consultas y orientación médica, la ciudadanía puede acudir a la Cátedra y Servicio de Neumología del Hospital de Clínicas, Facultad de Ciencias Médicas de la UNA.