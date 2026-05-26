Vapeo con sabores dulces: “daño silencioso” que médicos observan en pulmones y corazón

El vapeo suele comenzar como un gesto de curiosidad impulsado por dispositivos de estética cuidada y aerosoles de sabor dulce. Esa puerta de entrada, aparentemente amable, se sostiene en la idea de que vapear sería una alternativa “limpia” y de “daño reducido”.

Sin embargo, la experiencia clínica describe un cuadro menos visible y más progresivo, en el que el impacto no siempre se anuncia con un síntoma fuerte al inicio. Lo que parece inofensivo en los primeros usos puede convertirse, precisamente por su discreción, en un factor de daño sostenido.

Inflamación, tos y caída del rendimiento

En el aparato respiratorio, el mensaje es directo: el tejido pulmonar no se adapta al vapor; se inflama. Según información difundida por el Instituto de Previsión Social (IPS) en el consultorio se observa con frecuencia jóvenes con un conjunto de signos compatibles con irritación y la funcionalidad comprometida.

Síntomas a tener en cuenta:

Hiperreactividad bronquial: vías respiratorias responden de manera exagerada a estímulos inofensivos

Tos crónica

Disnea (falta de aire)

Pérdida de capacidad pulmonar

La publicación también advierte sobre un riesgo específico: EVALI, la lesión pulmonar aguda asociada al vapeo. Se la describe como una condición grave en la que se inflaman los alvéolos y se bloquea el paso de oxígeno, un mecanismo que puede traducirse en cuadros respiratorios severos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Argentina cambia las reglas para vapeadores y cigarrillos electrónicos

Efectos del vapeo en el corazón y los vasos

El impacto no se limita al pulmón. La nicotina y otros químicos alteran la hemodinamia de forma inmediata, con efectos medibles sobre la circulación:

Aumento de la frecuencia cardíaca

Vasoconstricción: estrechamiento de los vasos sanguíneos

Elevación de la presión arterial

A esa respuesta cardiovascular se suma un punto de fondo: la alta biodisponibilidad de estas sustancias, que acelera la dependencia neurobiológica. En otras palabras: no solo hay efectos fisiológicos rápidos, sino también condiciones que pueden favorecer un patrón de consumo más difícil de interrumpir.

Un daño que puede pasar desapercibido

Un aspecto distintivo es la forma en que el vapeo “camufla” señales de alarma. A diferencia del tabaco tradicional, no hay combustión, y por lo tanto no aparece el rechazo inmediato asociado al humo. Esa diferencia tiene una consecuencia clínica relevante: se retrasan defensas naturales como la tos, lo que puede posponer la percepción de riesgo.

En ese escenario, la consulta médica tiende a llegar cuando ya hay limitaciones funcionales como la dificultad para sostener actividad física o deporte, o palpitaciones que actúan como aviso de que algo no está bien.

Lea más: El vape, con nicotina sintética 30 veces superiores al cigarrillo, se apodera de los jóvenes, advierten

Médicos piden no normalizar síntomas y chequear funciones

El mensaje de los profesionales es claro: “ningún aerosol es completamente seguro” y plantean una advertencia práctica para quienes consumen o consumieron estos dispositivos y es no naturalizar la tos diaria ni la intolerancia al esfuerzo.

En términos de control de salud, proponen dos medidas concretas como forma de prevención y detección temprana de daño. Una de ellas es la espirometría para evaluar función respiratoria y el chequeo cardiovascular para valorar el impacto circulatorio

Lea más: Uruguay restablece prohibición de venta de productos de tabaco calentado y vapeadores