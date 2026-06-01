Asunción: Mades suspende declaración ambiental a una estación de servicio

El Mades, a través de su Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales (DGCCARN), dispuso la suspensión temporal de los efectos de la declaración ambiental que corresponde al proyecto de una estación de servicios.

El establecimiento pertenece a la firma Fuelpar S.A para una estación ubicada en la zona de Santísima Trinidad de la capital, Asunción.

“La medida fue adoptada luego de la revisión del expediente administrativo y el análisis de los informes técnicos y jurídicos correspondientes en cumplimiento de los procedimientos establecidos por la normativa ambiental vigente“, dice la cartera estatal.

Asimismo, confirman que se dispuso la remisión de los antecedentes a la asesoría jurídica institucional “para la evaluación correspondiente y la continuidad del proceso administrativo”.

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Manifestación de vecinos

El pasado 11 de mayo, vecinos de los barrios Mburucuyá y Madame Lynch, conocidos como la zona de Trinidad, protagonizaron una protesta frente a la sede del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

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Su objetivo era lograr que las autoridades atiendan el reclamo de anular la licencia ambiental otorgada a la mencionada empresa para la instalación de una estación de servicio en la intersección de la avenida Santísima Trinidad y Cirilo Gill.

La abogada de los vecinos, Emilia Yugovich, explicó que la movilización buscaba la revocación de la licencia ambiental.

La profesional enfatizó que este reclamo no es una postura arbitraria: “Ellos (vecinos) desde hace un año están con esto. No porque sea un capricho, sino que es un barrio residencial, que ya viene siendo mutilada en sus espacios verdes, por la tala de árboles”.

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