Carapeguá: cambiarán diseño de la planta de tratamiento del alcantarillado sanitario

Los representantes del consorcio fueron convocados por tercera vez por la Junta Municipal para brindar información sobre el avance de la construcción de la planta de tratamiento, componente fundamental del proyecto de alcantarillado sanitario ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

La preocupación por la planta de tratamiento de residuos fue planteada por el concejal Enrique González Quintana (PJ), quien manifestó que el predio destinado originalmente para la infraestructura sanitaria estaría siendo ocupado actualmente por curtiembres.

Al respecto, el fiscalizador de obras, ingeniero Juan Galeano, confirmó que se prevé modificar el diseño de la planta de tratamiento y admitió desconocer que el terreno previsto para la obra estuviera siendo utilizado por establecimientos dedicados al curtido de cueros.

Señaló que la planta será construida más hacia el frente del predio y que operará mediante un sistema de lagunas, sin ofrecer mayores detalles al respecto.

Obra de red avanza

Durante la sesión también fueron consultados sobre las reiteradas denuncias de ciudadanos respecto a la lentitud de los trabajos y a las calles que permanecen deterioradas tras las intervenciones realizadas para la instalación de la red de alcantarillado sanitario.

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En ese sentido, el representante de la empresa contratista, ingeniero Helard Tejada, junto con César Báez, en representación del MOPC, y el fiscalizador de obras Juan Galeano, mantuvieron una reunión con los concejales para informar sobre el avance del proyecto.

Al respecto, el ingeniero Tejada explicó que se estaban acelerando los trabajos y que, de los 45 kilómetros lineales previstos para la red de alcantarillado sanitario, ya se habían construyendo 14 kilómetros.

Asimismo, señaló que se estaban regularizando los trabajos de reparación de empedrados y caminos vecinales afectados por las excavaciones.

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Adjudicación de obra

La obra de alcantarillado sanitario fue adjudicada al Consorcio Sanitario Carapeguá, integrado por Benito Roggio e Hijos S.A. y Constructora Chávez Hausman S.A., representadas por el ingeniero Helard Tejada. El proyecto cuenta con una inversión de G. 80.000 millones, financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

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Según datos oficiales, la primera etapa beneficiará a unas 12.500 personas, mientras que la cobertura final alcanzará aproximadamente a 18.700 habitantes de la ciudad.