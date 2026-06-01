Denuncian falta de respuesta al pedido de aulas móviles en colegio de Guajayví

La solicitud de las aulas provisorias fue realizada debido a que el pabellón de tres aulas del Colegio Técnico Nuestra Señora de Lourdes se encuentra en reparación y muchos de los estudiantes están desarrollando sus actividades académicas en el patio, atendiendo a que no hay disponibilidad de espacios físicos, señalaron.

La sede educativa funciona desde el 1º hasta el 3º curso de la media, con 78 alumnos en horario extendido, por lo que necesitan por lo menos dos aulas móviles donde los alumnos puedan guarecerse hasta la terminación de los trabajos de mejoras de la infraestructura que se están realizando a través de la Municipalidad.

Sobre el tema, una de las representantes de la comisión de padres, Nilda Limenza, mencionó que para evitar esta situación, antes del inicio de la refacción del colegio ya le habían indicado al supervisor de zona, profesor Miguel González, este riesgo, pero que lamentablemente no se previó a tiempo la advertencia señalada en su momento por la comunidad educativa.

Expresó asimismo que, con todos los inconvenientes que están soportando por la falta de espacios físicos, sus hijos asisten diariamente a la casa de estudios para desarrollar sus actividades académicas, poniendo todo el esfuerzo con el acompañamiento de los docentes mientras se aguarda la rehabilitación del pabellón que se encuentra en proceso de arreglo.

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No hay respuesta

En lo que concierne a las aulas que habían solicitado al Ministerio de Educación, a través de la supervisión de zona, la madre expresó que hasta ahora no recibieron ninguna respuesta favorable al pedido, por lo que sospechan que en esta oportunidad ya no van a conseguir nada de los representantes del MEC.

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Por su parte, la directora del colegio, licenciada Elizabeth Moreno, manifestó que, a pesar de los problemas que afectan al local educativo, los alumnos no pierden sus clases desde la clausura del pabellón. Agregó, sin embargo, que se está aguardando con expectativa la culminación de las obras de mejoras que permitirán el desarrollo normal de las tareas académicas.

También intentamos dialogar con el supervisor Miguel González para saber el motivo por el que no se consiguen las aulas solicitadas por los padres del Colegio Nuestra Señora de Lourdes, pero no respondió nuestra consulta enviada a su teléfono móvil.