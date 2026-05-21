Piden aulas móviles para un colegio de Guajayví

El Colegio Nacional Técnico en Salud Nuestra Señora de Lourdes funciona con 78 alumnos del 1º hasta el 3º curso de la media, de los cuales actualmente más de la mitad están dando clases en la intemperie por la falta de aulas, debido a los trabajos de mejoramiento de la infraestructura a cargo de la Municipalidad.

Al respecto, una madre de familia de la institución, Limpia Gómez, expresó que antes del inicio de los trabajos de mejoramiento del pabellón, hace aproximadamente un mes, ya habían solicitado a la supervisión de la zona gestionar la provisión de por lo menos dos aulas móviles para evitar que esto suceda, pero que hasta ahora no tienen respuesta.

“Pedimos a las autoridades que nos ayuden con nuestro pedido, en especial al supervisor de zona, Miguel González, al ministro de Educación y al propio presidente de la República, que siempre habla de que en su gobierno la educación debe ser la prioridad en nuestro país. Exigimos que nos escuchen en este momento”, aseveró.

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Mucho frío

Por otro lado, mencionó que desde hace casi un mes la mayoría de los alumnos están dando clases en la intemperie por la falta de aulas, padeciendo el efecto del tremendo frio, atendiendo a que la Municipalidad ya comenzó la refacción del pabellón de tres aulas del colegio, haciendo que muchos de los estudiantes se queden sin sus salas de clases.

Necesitamos con urgencia

Sobre el mismo inconveniente, la directora de la institución, licenciada Elizabeth Moreno, señaló que la comunidad educativa necesita con urgencia la provisión de dos aulas móviles para poder reubicar a los alumnos mientras dure la reparación de las salas de clases que se encuentran en proceso de mejoramiento, refirió.

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Estamos gestionando

Por su lado, el supervisor de zona, Miguel González, informó que efectivamente se está viendo a través de las instancias correspondientes la posibilidad de conseguir las aulas móviles para la institución, con el objetivo de evitar que los estudiantes sigan desarrollando sus actividades académicas en el patio del colegio, explicó.