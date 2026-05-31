Reprograman juicio a Wilfrido Cáceres, por presunta corrupción, para fines de julio

La jueza Elsa García, del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, fijó la nueva fecha para el inicio del juicio oral para Wilfrido Adrián Cáceres Flores y su esposa, la odontóloga Ruth Jazmín Da Silva Almirón, acusados por los fiscales Silvio Corbeta y Luis Piñánez, por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En la causa también están acusadas, por los mismos ilícitos, la secretaria de Ruth Da Silva y estudiante de la carrera de odontología, Camila Monserrat Ramírez Gómez y la madre de esta última, Elvira viuda de Ramírez Gómez, quienes según los datos de la investigación habrían actuado como testaferro de Cáceres.

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En principio el inicio del juicio oral y público se había calendarizado para el pasado 7 de abril, a las 8:00, pero la defensa presentó recurso de reposición en contra de la providencia del 10 de marzo último, por la cual se había fijado fecha para el juzgamiento, alegando que existen recursos de apelación en contra de la elevación de la causa a juicio, que están pendientes de resolución.

La jueza Elsa García solicitó informes a la Cámara de Apelaciones y, luego de confirmar que hay recursos en proceso de estudio por parte del tribunal de alzada, el Colegiado de Sentencia decidió hacer lugar al pedido de la defensa y postergó el inicio del juicio oral.

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Acusación contra Wilfrido Cáceres

La Fiscalía sostiene en la acusación que el patrimonio que Wilfrido Cáceres y su pareja habrían ocultado en cuestión de inmuebles, la suma de G. 5.199.110.000 millones. En el marco de esta causa se allanaron domicilios ubicados en San Lorenzo y Ñemby, a lo que se suma la incautación de otra propiedad en Piribebuy.

En cuanto a la casa de Lote Guazú de San Lorenzo el valor es de 4.194.476.000, mientras que el equipamiento de inmuebles ascendería a G. 521.500.000 La pareja habría simulado la venta de este inmueble a Camila Ramírez por G. 100 millones.

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En tanto que el inmueble de Ñemby lo habrían adquirido por G. 166.706.000 de una inmobiliaria, que luego intentaron ocultar al simular la venta a la madre de Camila.

El valor final de este inmueble con la edificación es de es de G. 1.288.700.000; mientras que los tres lotes de Piribebuy están valuados en G. 106.831.500, mientras que el valor final de G. 215.934.000.

Pareja no puede justificar casi G. 7.800 millones

Según la hipótesis fiscal, la pareja compuesta por el exjefe de Gabinete de Óscar “Nenecho” Rodríguez y la odontóloga no tiene cómo justificar un incremento en su patrimonio por la suma de G. 7.764.350.575.

De acuerdo a lo resaltado por los fiscales Luis Piñánez y Silvio Corbeta Dinamarca, la “bonanza” se inició en el 2017 y se extendió hasta el 2023, con el detalle que a partir del 2020 se verificaron la compra de inmuebles en San Lorenzo y Ñemby y las edificaciones en ambos. A la par, el matrimonio empezó a pagar por tres terrenos en Piribebuy (Cordillera).

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“En el periodo indagado se determinó que el matrimonio adquirió numerosos bienes muebles (vehículos) e inmuebles (terrenos, edificó mansiones), adquirió equipamientos mobiliarios, los cuales fueron ocultados del patrimonio conyugal, a los efectos de evitar su detección y su comiso”, resalta parte de la hipótesis fiscal plasmada en la acusación.

El Ministerio Público agrega que Wilfrido Cáceres ocultó dichos bienes a sabiendas de que en su calidad de funcionario público estaba sometido a una investigación patrimonial por parte de la Contraloría General de la República.