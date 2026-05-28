Detectan marihuana dentro de cartuchos de impresora que llegaron de EE.UU.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que el operativo de control se realizó en conjunto con funcionarios de Tributaciones y de Aeronáutica Civil, en el área de cargas del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.
La apertura del paquete se realizó en sede del Palacio de Justicia, en presencia del juez Osmar Legal y del fiscal interviniente, Juan Sandoval.
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Durante la inspección del paquete, los intervinientes constataron que la marihuana se encontraba cuidadosamente oculta en el interior de cartuchos de tóner para impresoras.
La droga iba a ir a la Triple Frontera
Como resultado del procedimiento fueron incautados 930 gramos de marihuana, distribuidos en 9 paquetes compactados.
De acuerdo con los datos recabados, la encomienda tenía como destino final Ciudad del Este, zona considerada estratégica dentro del esquema logístico del crimen organizado transnacional por su ubicación en el área de Triple Frontera.