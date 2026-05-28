Policiales
28 de mayo de 2026 a la - 12:03

Detectan marihuana dentro de cartuchos de impresora que llegaron de EE.UU.

Hombre con guantes y mascarilla inspecciona un objeto en una mesa marcada con 'SENAD'. Dos agentes fiscales y antidrogas observan el operativo.
Agentes especializados revisan una encomienda de marihuana ocultada en cartuchos de tóner en el aeropuerto de Asunción.Gentileza, Senad.

Agentes especializados y canes antinarcóticos lograron detectar en el aeropuerto Silvio Pettirossi una encomienda aérea contaminada con marihuana, proveniente de California. La droga estaba oculta en cartuchos de tóner para impresoras.

Por ABC Color

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) informó que el operativo de control se realizó en conjunto con funcionarios de Tributaciones y de Aeronáutica Civil, en el área de cargas del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

La apertura del paquete se realizó en sede del Palacio de Justicia, en presencia del juez Osmar Legal y del fiscal interviniente, Juan Sandoval.

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Durante la inspección del paquete, los intervinientes constataron que la marihuana se encontraba cuidadosamente oculta en el interior de cartuchos de tóner para impresoras.

Mesa con insignia de la SENAD, cartuchos de tóner y muestras de marihuana encontradas dentro de los cartuchos de tinta.
Agentes de la SENAD detectaron marihuana escondida en cartuchos de tóner en el aeropuerto Silvio Pettirossi.

La droga iba a ir a la Triple Frontera

Como resultado del procedimiento fueron incautados 930 gramos de marihuana, distribuidos en 9 paquetes compactados.

De acuerdo con los datos recabados, la encomienda tenía como destino final Ciudad del Este, zona considerada estratégica dentro del esquema logístico del crimen organizado transnacional por su ubicación en el área de Triple Frontera.