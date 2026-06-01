IPS: persisten largas filas y demoras para conseguir turnos, denuncian asegurados

Un equipo de ABC TV visitó esta mañana el Centro de Atención Ambulatoria (CAA) del Instituto de Previsión Social (IPS), donde constató que continúan las quejas de los asegurados por la demora para acceder a turnos médicos y la falta de especialistas.

Varios usuarios señalaron que deben llegar de madrugada para intentar asegurar una consulta. Un asegurado relató que él y su familia llegaron alrededor de las 05:00 para formar fila, pese a que la entrega de turnos comienza recién a las 07:00.

El paciente consideró que el sistema debería agilizarse para brindar mayor comodidad a los asegurados. “Tendría que ser un poco más cómodo, pero sabemos que IPS es mortal”, expresó.

Lea más: Entregan infraestructura de terapia intensiva para IPS de Villarrica con casi seis meses de atraso

Usuarios del interior reclaman más especialistas

Las dificultades también afectan a pacientes provenientes del interior del país. Un asegurado de Caazapá contó que su familia tuvo que viajar a Asunción y permanecer varios días en la casa de un familiar para conseguir atención en gastroenterología pediátrica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según explicó, en el IPS de Caazapá existe una importante carencia de especialistas. “Casi nada de pediatría tenemos, casi nada de especialidad”, lamentó.

Lea más: Visita sorpresa del presidente del IPS destapa graves falencias en hospitales de Caaguazú y Yhû

No obstante, no todas las experiencias fueron negativas. Una paciente destacó que logró obtener rápidamente un turno para laboratorio y que la espera para concretar el estudio fue de aproximadamente un mes.