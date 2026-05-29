Entregan infraestructura de terapia intensiva para IPS de Villarrica con casi seis meses de atraso

La obra financiada por la Gobernación de Guairá debía concluir en diciembre de 2025, pero recién fue entregada esta semana al IPS. La infraestructura fue construida por la misma empresa que estuvo a cargo de la cuestionada UTI neonatal del Hospital Regional de Villarrica.

De acuerdo con datos publicados en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el contrato entre la administración departamental y la empresa adjudicada, EDR Construcciones, fue firmado el 14 de agosto de 2025.

El documento establecía un plazo de ejecución de 120 días calendarios, por lo que la obra debía estar finalizada el 12 de diciembre del año pasado. Sin embargo, el acto oficial de entrega de la infraestructura y la firma del convenio correspondiente recién se realizaron el jueves pasado, acumulando un retraso de cinco meses y 16 días.

La nueva unidad fue construida dentro del predio del Hospital Regional del IPS de Villarrica y contará con ocho camas destinadas a pacientes adultos en estado crítico.

El gobernador de Guairá, César Sosa (ANR-HC), fue consultado sobre el importante atraso en la ejecución de la obra y sostuvo que la infraestructura ya estaba terminada desde febrero pasado. Según argumentó, el retraso obedeció principalmente a ajustes y adecuaciones técnicas que debieron realizarse durante el proceso constructivo.

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El jefe departamental aseguró que, en términos prácticos, la demora real habría sido de aproximadamente dos meses respecto al cronograma original. No obstante, pese a la reciente entrega de la infraestructura, la terapia intensiva aún no podrá entrar inmediatamente en funcionamiento.

La habilitación definitiva dependerá de un convenio operativo entre el Instituto de Previsión Social y el Ministerio de Salud Pública.

El director del Hospital Regional del IPS de Villarrica, Ronald Vázquez, explicó que ambas instituciones deberán coordinar la provisión de equipamientos y recursos humanos necesarios para poner en marcha el servicio.

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En ese sentido, indicó que el Ministerio de Salud asumió el compromiso de proveer camas, monitores y equipos biomédicos para cubrir inicialmente cuatro de las ocho plazas disponibles. Por su parte, el IPS deberá encargarse del equipamiento restante y de la contratación del personal médico y de enfermería especializado para operar la unidad. Vázquez señaló que los preparativos para la habilitación total podrían demandar entre 60 y 90 días más.

Cuestionamientos a empresa adjudicada

La obra había generado cuestionamientos desde el inicio debido a que fue adjudicada a la empresa EDR Construcciones, propiedad de Eduardo Agustín Rojas Duarte. La firma es la misma que construyó la polémica UTI neonatal del Hospital Regional de Villarrica, inaugurada el año pasado pese a no encontrarse plenamente operativa.

Aquella situación derivó en un escándalo nacional tras la muerte de un recién nacido que debió ser trasladado a Asunción por falta de terapia intensiva neonatal disponible en Guairá.

Según antecedentes de la licitación, EDR Construcciones fue además la única empresa oferente que se presentó al llamado realizado por la Gobernación de Guairá. El contrato fue ejecutado con un presupuesto de G. 1.298.126.319.