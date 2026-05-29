Visita sorpresa del presidente del IPS destapa graves falencias en hospitales de Caaguazú y Yhû

La mayor preocupación se centró en la Unidad Sanitaria del IPS de Caaguazú, donde desde hace tiempo existen reiteradas denuncias de pacientes y funcionarios sobre la precariedad en la atención médica.

Los reclamos apuntan principalmente a la falta de medicamentos, especialistas, equipos tomográficos y otros recursos esenciales para el funcionamiento eficiente del hospital.

El presidente de educadores de Caaguazú, profesor Luis Velázquez, manifestó que una de las principales necesidades es elevar la unidad sanitaria a la categoría de hospital distrital para contar con mayor presupuesto y capacidad de contratación de profesionales.

Señaló que el centro asistencial atiende no solo a pacientes de Caaguazú, sino también de distritos como Juan Manuel Frutos (ex Pastoreo), J. Eulogio Estigarribia (Campo 9), José Domingo Ocampos, Yhû y Vaquería.

Lo que dijeron a Fretes en su visita a IPS de Caaguazú

Igualmente, cuestionó que existe un predio perteneciente al IPS que actualmente estaría alquilado a un supermercado y que, según afirmó, nadie sabe quién administra esos recursos.

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Añadió que a esto se suman numerosas carencias como falta de ambulancias, medicamentos y médicos especialistas.

Por su parte, el director de la Unidad Sanitaria de Caaguazú, doctor Carlos Alderete, explicó que actualmente el hospital cuenta con un solo cirujano y un solo ginecólogo por día, quienes deben cubrir cirugías, recorridos y consultorios al mismo tiempo. Indicó además que solo disponen de cuatro pediatras, pese a que necesitan al menos ocho profesionales para responder a la demanda existente.

Agregó que debido a la falta de especialistas, en muchas ocasiones médicos de otras áreas y personal de enfermería deben colaborar en procedimientos quirúrgicos pese a no contar con esa especialización específica.

El médico traumatólogo Jonathan Martínez señaló igualmente que existen guardias donde ni siquiera cuentan con cirujanos y que otros profesionales deben cubrir esas funciones para no abandonar a los pacientes. También denunció la falta de monitores multiparamétricos en el área de urgencias, situación que calificó como “inaceptable”.

Indicó además que existen equipos con desperfectos menores que podrían ser reparados fácilmente, pero que hasta ahora nunca hubo interés en reacondicionarlos y volverlos a poner al servicio de los asegurados.

Yhû también presenta graves necesidades

Durante su recorrido, el titular del IPS también visitó la unidad integrada del IPS con el Puesto de Salud de Yhû, donde verificó que solamente se brinda una atención básica y que los casos complejos deben ser derivados a hospitales de mayor complejidad de Caaguazú, Coronel Oviedo o Asunción.

En el lugar, una de las principales falencias detectadas fue la escasez de profesionales especializados para atender la demanda de pacientes de la zona. Ante esta situación, Fretes se comprometió a impulsar capacitaciones y fortalecer la cobertura médica en la región.

Finalmente, el presidente del IPS señaló que todos los datos recabados serán analizados detalladamente y aseguró que buscará “erradicar el robo de años que viene sufriendo la previsional”.

Pidió además tiempo para interiorizarse plenamente de la situación y buscar soluciones eficientes a los múltiples problemas existentes dentro de las diferentes dependencias del Instituto de Previsión Social.