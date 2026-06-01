Jubilado denuncia falta de medicamentos esenciales en el IPS de Caacupé

El hombre relató que acude cada mes al IPS con la esperanza de retirar los medicamentos que le fueron recetados por los profesionales de la institución. Sin embargo, aseguró que en reiteradas ocasiones se encuentra con que algunos de ellos no están disponibles en la farmacia.

Según explicó, entre los medicamentos que necesita de manera constante se encuentran la tamsulosina y la hidroclorotiazida, utilizados para el tratamiento de afecciones que requieren control permanente. Indicó que en su última visita tampoco pudo acceder a todos los productos que le fueron prescritos.

“Uno viene porque necesita seguir el tratamiento y porque confía en que el IPS va a cumplir con la provisión de medicamentos. Pero muchas veces llegamos y nos dicen que no hay. Esto ya ocurre desde hace meses y nadie nos da una solución”, expresó.

González señaló que la situación afecta especialmente a los jubilados, quienes luego de décadas de aportes esperan recibir una atención adecuada por parte de la previsional. Manifestó que muchos adultos mayores dependen exclusivamente de sus haberes jubilatorios y no cuentan con recursos suficientes para comprar de manera frecuente los medicamentos faltantes en farmacias privadas.

“Hay personas que tienen varios remedios recetados y cuando faltan dos o tres ya representa un gasto importante. No todos pueden pagar. Algunos hacen un esfuerzo, otros piden ayuda a familiares y hay quienes terminan suspendiendo parte de sus tratamientos porque simplemente no tienen dinero”, lamentó.

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Incertidumbre

El asegurado afirmó además que la falta de medicamentos genera incertidumbre entre los pacientes, quienes desconocen cuándo volverán a estar disponibles los productos requeridos. Comentó que en cada visita recibe respuestas similares y que los usuarios terminan regresando a sus hogares sin la medicación completa.

“Lo más preocupante es que se trata de remedios esenciales. No estamos hablando de algo opcional. Son medicamentos que necesitamos para mantener nuestra salud y seguir las indicaciones de los médicos”, enfatizó.

El reclamo de González refleja una problemática que, según refieren varios asegurados, se repite con frecuencia en distintas dependencias del IPS y afecta principalmente a pacientes con enfermedades crónicas que dependen de tratamientos continuos para evitar complicaciones en su estado de salud.

La situación también reaviva cuestionamientos sobre la capacidad de la previsional para garantizar el abastecimiento oportuno de medicamentos básicos, considerando que miles de asegurados y jubilados dependen exclusivamente de este servicio para acceder a sus tratamientos.

Se intentó obtener la versión de las autoridades del IPS de Caacupé sobre la denuncia. No obstante, no fue posible localizar a la directora del establecimiento, Doricel Ferreira, y las llamadas telefónicas realizadas tampoco fueron atendidas. Este medio queda abierto a publicar cualquier explicación o descargo que la administración considere pertinente respecto a la situación denunciada por el asegurado.

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