La reacción del abogado de los estadounidenses detenidos con hachis tras prisión preventiva y libertad de copiloto

El sábado a la mañana agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y militares del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi incautaron 261 kilos de marihuana altamente refinada de un jet ejecutivo Bombardier Challenger, con matrícula N116HL de Estados Unidos, que aterrizó el viernes de noche.

La aeronave fue piloteada por Keith Siilats, de 47 años, nacido en Estonia pero con documento de Estados Unidos, y como copiloto estuvo Jabari Stephan Brown, de 21 años, nacido en Jamaica pero también con documento de Estados Unidos. Los pasajeros fueron identificados como David Thomas Wise, de 57 años; Troy Anthony Vasquez, de 42 años, y Marisol Rivas, de 39 años, todos con pasaporte de Estados Unidos.

Siilats, apenas tocó suelo paraguayo, volvió a salir del país, mientras que los otros cuatro miembros de la tripulación y pasajeros fueron imputados por la fiscala Ingrid Gisselle Cubilla Villamayor por narcotrafico, aunque Jabari Stephan fue liberado ya que colaboró en todo momento con la investigación, según la propia fiscala, hecho que fue cuestionado por el abogado defensor de dos de los norteamericanos, Rafael Fernández.

“Lamentablemente, como estaba previsto tomó la prisión preventiva. No hay arraigo, el hecho punible es grave, etcétera, pero por sobre todas las cosas, nosotros le hemos manifestado lo llamativo que fue todo cuadno el Ministerio Público inmediatamente lo liberó al que trajo el avión, al piloto y al copiloto, o sea, ¿por qué tanto apuro?, cuando que acá, a simple vista nos damos cuenta que estamos ante dos personas indigentes que no tienen ni para comer, ni saben dónde están, no tienen ropa”, cuestionó.

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Prisión preventiva para estadounidenses pillados con hachis

Según la investigación, la nave despegó de Miami, Estados Unidos, e hizo una escala en Ciudad de Panamá, Panamá. El alquiler de la máquina costó más de US$ 91.875 y la carga tendría un valor estimado por cada kilo entre US$ 10.000 y US$ 14.000, por lo que el valor total sería más de tres millones de dólares.

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De acuerdo a los intervinientes, el destino final de la droga no era nuestro país, sino Brasil. El ministro antidrogas, Jalil Rachid, confirmó que inicialmente el avión utilizado para el traslado de la droga quedó decomisado por ser el móvil utilizado para el narcotráfico. No obstante, ahora la Fiscalía debe solicitar las medidas cautelares y el Juzgado será el que determine si pasa a ser administrada por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

El abogado Fernández enfatizó que pese a todas estas evidencias, sus defendidos, Troy y Marisol, son personas que a simple vista se nota que no tienen absolutamente nada, ni dinero.

“Ellos manifestaron que una de esas personas le contrató para venir aquí de paseo y la fiscalía lo liberó. El piloto. O sea, el piloto les contrató a los tres, según lo que manifiestan ellos. Entonces acá hay una una trama oscura en donde no se va a poder saber ni quién, ni dónde, ni cómo, porque esto cuesta dinero”, señaló.

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la fiscala de Narcotráfico de Asunción, Ingrid Gisselle Cubilla Villamayor, presentó imputación contra los tres pasajeros por su presunta responsabilidad en los hechos punibles de tráfico internacional y tenencia sin autorización. Según la resolución de prisión preventiva, los dos varones deberán ir al Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú) de Asunción y la mujer será recluida en el penal Comple de Emboscada.