Prisión preventiva para estadounidenses por supuesto tráfico de marihuana prémium

La marihuana prémium que motivó la prisión preventiva de los extranjeros por supuesto narcotráfico fue traída en un jet ejecutivo Bombardier Challenger, con matrícula N116HL de Estados Unidos, que aterrizó el viernes de noche en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque, a 20 kilómetros del centro de Asunción, que a su vez es la capital de Paraguay.

Lea más: Aeropuerto Silvio Pettirossi: incautan presunto hachís que llegó en avión privado

La nave despegó de Miami, Estados Unidos, e hizo una escala en Ciudad de Panamá, Panamá. El alquiler de la máquina costó más de 91.875 dólares.

El piloto era Keith Siilats, de 47 años, nacido en Estonia pero que tendría también documento de Estados Unidos, y el copiloto era Jabari Stephan Brown, de 21 años, nacido aparentemente en Jamaica pero también con documento de Estados Unidos.

Los pasajeros fueron identificados como David Thomas Wise, de 57 años; Troy Anthony Vasquez, de 42 años, y Marisol Rivas, de 39 años, todos también con pasaporte de Estados Unidos.

La droga fue descubierta el sábado de mañana, cuando David Thomas Wise regresó al hangar privado donde estaba guardado el avión e intentó sacar de adentro varios bolsos negros que en principio dijo eran instrumentos musicales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En vez de instrumentos musicales, marihuana prémium

Sin embargo, los empleados del hangar privado avisaron a funcionarios de la Dinac, quienes a su vez fueron a revisar los bolsos con militares de la Fuerza Aérea y agentes especiales de la Senad.

Grande fue la sorpresa de todos cuando en vez de guitarras o baterías, encontraron paquetes de marihuana prémium, tipo hachís, envasadas al vacío, con un nivel extraordinario de refinamiento y por ende elevado porcentaje de THC.

Lea más: Copiloto del jet que cayó con droga fue liberado y piloto ya salió del país

El sábado a la tarde, oficialmente quedaron detenidos los tres pasajeros y el copiloto, pero el piloto ya no pudo ser encontrado porque salió de Paraguay ni bien aterrizó el viernes a la noche.

Imputación por narcotráfico

Ayer, domingo, la fiscala de Narcotráfico de Asunción, Ingrid Gisselle Cubilla Villamayor, presentó imputación contra los tres pasajeros por su presunta responsabilidad en los hechos punibles de tráfico internacional y tenencia sin autorización, contemplados en los artículos 21 y 27 de la Ley 1340 de Drogas, respectivamente.

El copiloto fue excluido del proceso porque colaboró en todo momento, según la Fiscalía.

Lea más: Imputan a tres estadounidenses que trajeron costosa carga de marihuana premium en un jet privado

El piloto, en tanto, “tenía un rol diferenciado del copiloto”, dijo la fiscala Cubilla al momento de dar a entender que pedirían su captura, ya que como comandante del vuelo no podía desconocer la carga que transportaba.

Este mediodía, la jueza penal de Garantías Especializada en Crimen Organizado de Asunción, Rosarito Soledad Montanía de Bassani, convocó a los tres norteamericanos para la audiencia de imposición de medidas.

Tras la diligencia, el abogado Öscar Tuma, quien ejerce la defensa de uno de los extranjeros, confirmó que la magistrada resolvió aplicar la prisión preventiva, ya que los extranjeros no tienen arraigo.

Los dos varones deberán ir al Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú) de Asunción y la mujer será recluida en el penal Comple de Emboscada.