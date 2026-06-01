MEC emitió 1.364 títulos de Farmacia y Química de carreras no acreditadas

La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), presentó hoy un informe sobre la situación actual de las carreras de grado en Farmacia y Química y Farmacia en Paraguay.

El documento fue elaborado a partir de registros oficiales de habilitación del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), de los procesos de evaluación y acreditación desarrollados por la Agencia, y del registro de Títulos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), correspondientes al período 2023-2026, según indicaron.

De las 53 carreras habilitadas, apenas 4 cuentan con acreditación vigente, lo que representa una tasa de solo el 7,5%. “La expansión de la oferta académica ha sido significativa durante la última década, incorporando nuevas instituciones y extendiendo la presencia territorial del sistema formativo”, explicaron.

Pese a esta expansión, la cobertura de la acreditación se mantiene en niveles limitados, lo que evidencia una fase de consolidación pendiente en los mecanismos de aseguramiento de la calidad, asegura la Agencia.

MEC sigue emitiendo títulos de carreras no acreditadas

El cruce con el Registro de Títulos del MEC, complementa la lectura institucional con evidencia sobre la producción efectiva de egresados, según la Aneaes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre el 2023 y mayo de 2026, la cartera educativa emitió 1.364 títulos de grado en Farmacia y Química y Farmacia, de los cuales el 23,7% (323 títulos) corresponden a carreras con acreditación vigente y el 76,3% (1.041 títulos) provienen de carreras que aún no han completado procesos de acreditación.

“Esta distribución dimensiona el alcance del desafío de aseguramiento de la calidad en el área farmacéutica y orienta las prioridades de acompañamiento técnico hacia las instituciones de mayor producción de egresados”, manifiestan desde la entidad, cuyo presidente es José Duarte Penayo.

La entidad reguladora agrega que la habilitación, como mecanismo regulatorio, certifica el cumplimiento de condiciones mínimas para el funcionamiento de una carrera, pero no evalúa de manera integral la calidad de los procesos formativos ni los resultados académicos alcanzados.

¿Figura la carrera de Farmacia entre las de acreditación obligatoria en Paraguay?

La carrera de Farmacia no figura, en principio, entre las titulaciones de evaluación y acreditación obligatoria establecidas por la Ley Nº 2072/2003, por lo que la participación de las instituciones en los procesos de acreditación tendría carácter voluntario.

Pero la Aneaes advierte que cuenta con la resolución Nº 195/16, que reglamenta el artículo 2º de dicha Ley y establece la obligatoriedad de la evaluación con fines de acreditación para un conjunto ampliado de titulaciones, entre las cuales se incluye expresamente a Farmacia en el grupo de Ciencias de la Salud. La misma situación se da para la carrera de Farmacia y Química.