Salud mental: MEC registró 1.683 títulos de Psicología sin acreditar, advierte Aneaes

La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), presentó esta tarde un informe “complementario” sobre la producción de títulos de grado en Psicología en Paraguay en los últimos años, utilizando datos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

El análisis revela que actualmente existen 118 ofertas de grado de Psicología habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) en el país, de las cuales 23 cuentan con acreditación vigente.

De 118 carreras en esta área tan sensible y muy requerida a nivel global, solo el 19,5% cuenta con la acreditación correspondiente de la Aneaes en el país, según los datos del informe.

Si bien las acreditadas representan menos del 20% del total habilitado, estas concentran la mayor cantidad de egresados, principalmente en universidades nacionales y grandes universidades privadas en el eje Asunción - Central, destacan en la Agencia.

Salud mental en Paraguay: MEC emitió títulos sin acreditación

El reporte de la Aneaes indica que el MEC registró 4.129 títulos de grado en Psicología, entre el 2023 y el 2026.

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De los 4.129 títulos de licenciatura en esta especialidad, 1.683 títulos (41%) fueron emitidos por carreras sin acreditación vigente.

Es decir, mediante el registro de la cartera educativa, a cargo del ministro de Educación, Luis Ramírez -quien, por cierto, es psicólogo de profesión-, hay casi 1.700 psicólogos egresados de carreras que no cuentan con certificación de calidad.

Además, Aneaes identifica que el 70% de los títulos sin acreditación registrados en estos últimos años, son emitidos por carreras “multicampus”, lo que implica que una universidad puede tener una carrera acreditada en Central, pero no en Pedro Juan Caballero, aunque no aclaran las casas de estudio, si los cartones son de Central o de la otra localidad.

Preocupa falta de acreditación de carreras de Psicología

“El documento señala además que, el fortalecimiento de la calidad en la formación psicológica resulta estratégico, ante el aumento sostenido de los desafíos vinculados a la salud mental, el bienestar emocional y la atención clínica y comunitaria en el país”, afirman desde la Agencia.

Actualmente, siete instituciones que siguen emitiendo títulos sin acreditación vigente en esta área, se sometieron al proceso de acreditación, inscribiéndose a las convocatorias abiertas entre el 2025 y la del 2026, que sigue vigente hasta el 1 de junio.

“En conjunto, estas siete instituciones de educación superior representan 584 títulos emitidos entre el 2023 y el 2026, equivalentes al 34,7% del total de títulos sin acreditación”, apuntan desde la Agencia.

¿Por qué es importante acreditar la carrera? esto dice la Aneaes

La Aneaes sostiene que únicamente una carrera con acreditación, certifica la calidad de sus programas de estudio, la carga horaria, el plantel docente y la formación continua.

En el proceso de acreditación también se controla y evalúa la infraestructura de lo ofertado por universidades nacionales, privadas e institutos de educación superior.

Luego están las carreras que deben pasar obligatoriamente por el proceso de acreditación, según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 2072/2003, que son derecho, medicina, odontología, ingeniería e ingeniería agronómica.

Por otro lado, el MEC resolvió que desde este año, de manera gradual, todas las carreras que emitan títulos de grado y de posgrado, deberán pasar sí o sí, de forma obligatoria, por la certificación de la Aneaes.