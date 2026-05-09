Aneaes: Derecho y Medicina tienen casi 4.000 títulos sin acreditación en 3 años

La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), revela en su último informe que hay unos 100.000 títulos de carreras en universidades públicas y privadas que nunca se presentaron a los procesos para ser acreditados, pese a que este paso es obligatorio por ley para al menos 5 especialidades.

La entidad apunta que desde el 2015, estas instituciones de educación superior recibieron con insistencia el pedido de Aneaes para anotarse a este procedimiento, ser evaluados y luego acreditados, y en más de 10 años, nunca se acercaron.

La Ley Nº 4995/13 de Educación Superior establece, en su artículo 81, que la acreditación es obligatoria para Derecho y Medicina. También para Odontología, Ingeniería, Arquitectura y la Ingeniería Agronómica. Se basa en que el ejercicio de estas profesiones puedan poner en riesgo la integridad y el patrimonio de las personas.

Además, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) resolvió que a partir de este 2026, todas las carreras deberán iniciar su proceso de acreditación obligatoria para obtener sus registros de títulos. A partir del 2028, todas las carreras que deseen registrar sus cartones, deberán contar con acreditación obligatoria.

En Derecho y Medicina se expiden títulos de carreras que nunca fueron acreditadas

El informe elaborado por la Dirección General de Proyectos de la Aneaes, detalla un análisis especial sobre dos carreras que generan especial atención en la ciudadanía: Derecho y Medicina.

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Primero, en el caso de las ofertas de grado en Ciencias Jurídicas, están en boca de todos especialmente por el caso de Hernán Rivas, senador que presentó su renuncia a la Cámara de Senadores este viernes, en medio de una segunda investigación del Ministerio Público por su supuesto título falso de abogado.

La Agencia indica que, entre el 2023 y el 2025, se expidieron 1.603 títulos de carreras que nunca se presentaron a acreditarse en más de 10 años. Es decir, ni siquiera iniciaron el proceso, pese a lo que dicta el artículo 81 de la Ley de Educación Superior.

“La institución que más títulos de Derecho sin acreditación emite no es una universidad. Es el Instituto Superior en Ciencias Jurídicas, conocido como “Escuela de Derecho”, que aportó 475 títulos en tres años (el 30% del total). Esto plantea una pregunta de fondo sobre la habilitación misma de un instituto superior para emitir títulos de grado en una carrera regulada por ley como Derecho”, dice el análisis de la Aneaes.

MEC revocó 61 títulos de Derecho en universidad no acreditadas

Aneaes destaca en el segundo y tercer lugar de la lista, a carreras de abogado no acreditadas, pero que tienen una “presencia consolidada” en el sistema.

Se trata de la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD), con 226 títulos, y la Universidad Privada del Guairá con 199.

Esta última, la Universidad Privada del Guairá, coincide con la institución a la que el MEC revocó 61 títulos en agosto de 2024 por irregularidades en el registro provisional, lo que sumó “controversia pública” al caso, apunta el reporte.

El grave caso de carreras de Medicina sin acreditar

La entidad evaluadora, en su informe sobre Medicina, afirma que hay cuatro principales instituciones que emiten títulos de Medicina sin acreditación, la Universidad María Serrana, Universidad Autónoma San Sebastián, Universidad Leonardo Da Vinci y Universidad Privada del Guairá.

Estas instituciones tienen una característica común. Nunca aparecen en el listado de carreras de Medicina acreditadas por la Aneaes. “No se trata de acreditaciones vencidas ni de procesos de renovación en trámite. Se trata de carreras que jamás se sometieron al proceso de evaluación obligatorio establecido por la Ley Nº 4995/13″, señala el informe oficial.

Luego, el documento expresa que el déficit de acreditación en Medicina no es un problema técnico ni de capacidad institucional, sino que es un problema de cumplimiento. “Cuatro universidades operan al margen de una obligación legal, y el sistema regulatorio no ha aplicado consecuencias visibles. En tres años, esto se traduce en 2.250 médicos paraguayos formados en condiciones que el Estado no puede certificar”, reafirman.

Respuesta de universidades a informe de la Aneaes

El Consejo de Rectores y la Asociación de Universidades Privadas del Paraguay (Apup), reaccionaron en repudio al estudio de la Agencia sobre las carreras que nunca se acreditaron en el país.

“Esta difusión inexacta e indiscriminada de información resulta inadmisible y perjudicial, ya que engloba, sin la debida diferenciación técnica, a carreras y programas no activos, ofertas en proceso de mejora, y programas recientemente habilitados”, cuestionaron en un comunicado firmado en conjunto.

Agregaron que fueron incluidas ofertas de grado que ya se encuentran formalmente incorporadas a procesos de aseguramiento de la calidad, o que ya cuentan con la debida acreditación. Según los rectores de las universidades, solo el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones)tiene las atribuciones de regulación, habilitación y supervisión de la educación superior.

El presidente de la Aneaes, José Duarte Penayo, respondió a estas críticas indicando que “el Consejo de Rectores y el Cones son instancias corporativas de rectores que operan como jueces y partes”. En cambio, aseguró que la entidad a su cargo, es un consejo directivo independiente técnicamente. “Vamos a seguir informando a la ciudadanía y a los medios de comunicación”, manifestó.

Aneaes pide al Cones, intervenir carreras de Derecho

En la presentación del reporte, la Aneaes había pedido al Cones que intervenga en el caso de unas 126 carreras de Derecho que nunca fueron acreditadas.

“De oficio deberían ser intervenidas, porque son carreras obligadas y convocadas por la Aneaes desde 2015 y han eludido sistemáticamente su obligación legal”, afirmó al respecto el titular de la Agencia, José Duarte.

De hecho que la entidad, remitió un pedido de intervención de estas carreras, en una nota dirigida al ministro de Educación, Luis Ramírez, quien también preside el Cones.