Incluyen a 7.500 nuevos beneficiarios de la pensión para adultos mayores: enterate si estás en la lista

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), a partir de este martes 26 de mayo de 2026 se habilitarán los pagos en ventanilla para los nuevos incorporados al programa de Pensión Universal para Adultos Mayores. El desembolso de los fondos se realizará a través de las sucursales del Banco Nacional de Fomento (BNF).

Esta nueva convocatoria está dirigida específicamente a las personas que hayan cumplido 68 años de edad y que hayan nacido hasta marzo de 1958.

Pensión para Adultos Mayores: ¿quiénes se acoplan a la lista?

En total, el programa suma 7.536 nuevas incorporaciones, distribuidas de la siguiente manera según los datos oficiales de la institución:

6.731 personas que cumplieron 68 años hasta marzo de 2026

146 miembros de comunidades indígenas

412 personas con discapacidad

36 ciudadanos extranjeros

211 personas reincorporadas al beneficio

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Cómo saber si estoy en la lista de pensionados

Las autoridades instan a la ciudadanía y a los familiares de los postulantes a verificar si se encuentran en la lista oficial de beneficiarios ingresando al sitio web institucional: https://adultosmayores.mds.gov.py

Una vez allí, se debe ir a la sección que dice “listado de nuevos beneficiarios” y hacer clic en “ir al listado”. La búsqueda se puede realizar introduciendo el número de cédula del interesado.

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Manifestación frente al Ministerio de Desarrollo Social

Desde hace meses, un grupo de adultos mayores resiste en una carpa frente al Ministerio de Desarrollo Social exigiendo el cumplimiento de la ley que estipula el cobro universal de la pensión para todos los mayores de 65 años de edad. El Gobierno mientras tanto, mantiene una política gradual y progresiva, que comenzó por los de mayor edad hasta alcanzar a todos los que cumplan los requisitos establecidos por la normativa.

Tadeo Rojas, titular del MDS, había señalado en marzo de este año que existen decenas de adultos mayores que están en condiciones de acceder a la pensión tal y como lo dice la ley, pero se encuentran sujetos a la disponibilidad presupuestaria. Dijo en ese entonces que para el ejercicio fiscal 2026 fueron presupuestadas 30.000 inclusiones.

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