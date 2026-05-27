Senado exige informes a IPS sobre manejo de inmuebles y falta de medicamentos

El pleno de la Cámara Alta aprobó hoy, en sesión ordinaria, el pedido de informe del senador Rafael Filizzola (PDP) sobre la lista de inmuebles pertenecientes al IPS así como la lista de contratos vigentes.

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Días atrás, el parlamentario ya había advertido que, junto al pésimo servicio a los asegurados y las licitaciones sobrefacturadas, los bienes, inmuebles y el patrimonio del IPS también desaparecen cada año.

En ese entonces, Filizzola dijo que mientras esto ocurre, el fiscal general Emiliano Rolón guarda un silencio cómplice, protege a fiscales corruptos y no respalda a los pocos agentes honestos del Ministerio Público.

Tras la renuncia de Jorge Brítez y la designación de Isaías Fretes como presidente del Consejo de Administración del IPS, se inició un fuerte reordenamiento institucional. Esto incluyó cuestionar duramente el manejo de propiedades del ente, que incluye viviendas, edificios y estancias perdidas o alquiladas a precios irrisorios.

Desabastecimiento oncológico

Por otra parte, el pleno también aprobó el pedido de informe solicitado por la senadora liberocartista Noelia Cabrera, titular de la comisión de Salud Pública de la Cámara Alta. Lleva dos años en la mesa directiva de dicha comisión y esta es la primera vez que firma un documento sobre la previsional.

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La parlamentaria pidió al IPS un informe detallado, documentado y actualizado respecto a la provisión, disponibilidad y abastecimiento de medicamentos esenciales y medicamentos oncológicos en todos los servicios dependientes de la institución.

Igualmente, pide el detalle de los procesos licitatorios y adquisiciones realizadas durante los ejercicios fiscales 2024, 2025 y 2026 referentes a medicamentos esenciales y oncológicos.

Así también, el estado actual de deuda con proveedores de medicamentos y productos farmacéuticos, y la cantidad de reclamos, denuncias o reportes formulados por asegurados relacionados con la falta de medicamentos durante los últimos doce meses.

Insumos eliminados del vademécum oficial

Finalmente, a pedido de los senadores colorados cartistas Juan Carlos “Nano” Galaverna y Patrick Kemper, la Cámara Alta solicita informes al IPS sobre los 187 medicamentos e insumos médicos eliminados del vademécum supuestamente por ser innecesarios.

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Días atrás, el nuevo presidente de la previsional, Isaías Fretes, informó que desde ahora los médicos pasarán a definir el vademécum institucional, tarea que hasta ahora estaba en manos del sector administrativo, al que responsabilizó de haber “inflado” la lista de productos adquiridos. Se anunció que inicialmente, se eliminarán 817 insumos médicos y quirúrgicos del vademécum.

“Tras el trabajo minucioso de esta gente, 817 ítems están saliendo del listado. Se estaban comprando en millones y millones en productos que no tienen razón de ser”, había dicho el titular de IPS días atrás“.