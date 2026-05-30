Senadora dice que no sirve de nada investigar a Britez si cartismo lo blinda para darle impunidad

El Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón, dispuso una investigación penal y conformó un equipo especial de Delitos Económicos para indagar al extitular del IPS, Jorge Britez, y al exgerente de logística, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, por presunta lesión de confianza y malversación.

La investigación se abrió tras la denuncia realizada por los abogados Juan José Bernis y María Muñoz ante el Ministerio Público por irregularidades en cinco procesos de licitación dentro del IPS cuando Jorge Brítez era el presidente, por el que estiman existe un perjuicio que supera los G. 391.000 millones.

Para la senadora del PPC, Esperanza Martínez, que se investigue a Britez no es garantía de que se haga justicia, se castigue a los responsables o se recuperen los bienes, ya que en muchos casos los cartistas le blindan con el poder a sus aliados.

“Todo lo que hoy el presidente actual, el doctor Ricardo Fretes está diciendo, lo venimos diciendo de hace mucho. ¿Cuántas veces ustedes me escucharon hablar de que las privatizaciones y las tercerizaciones se hacen a expensas de lo que tiene el Ministerio (de Salud) como patrimonio que se caiga, como ese angiógrafo que estuvo un año sin contrato de mantenimiento, claro, para que no se repare y para que no funcione, para que se compre uno nuevo o para que se alquile y de eso hay miles de ejemplos", cuestionó.

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Senadora cuestiona posible blindaje a Britez

La legisladora citó como ejemplo la tercerización de la esterilización en IPS, donde se abandonaron las máquinas como para que dejen de funcionar, lo que convirtió la salud en un negocio de grupos económicos y políticos vinculados a roscas de corrupción.

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“Se llevan al bolsillo todos los días de manera impune e inmoral, porque no puede ser que vos robes a una persona su medicamento de tratamiento de cáncer, le robes la posibilidad que su hijo se opere, le robes que él pueda tener el medicamento todos los meses en su vida, porque eso es lo que están robando. No es que roban la licitación, roban el derecho de la gente”, lamentó.

Dijo que ojalá no se haga un blanqueamiento a la gestión de Britez en IPS, ya que eso depende de que el cartismo le largue o no la mano, así como hicieron con los senadores Hernán Rivas, procesado por su presunto título falso de abogado que usó para integrar el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), o como el caso de Erico Galeano, condenado a 13 años de cárcel por lavado de activos y asociación criminal en el marco del Operativo A Ultranza Py, que investigó los nexos del presunto narcotraficante Sebastián Marset en Paraguay.

La senadora recordó que en ambos casos de sus excolegas, el cartismo, junto a aliados, mantuvo protegidos a ambos hasta que decidieron “soltarles la mano” y fueron expulsados del Senado.

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“Britez es hoy realmente producto de la presión política y de la presión social que hoy entra este fiscal que le va a investigar, le va a investigar igual que le está haciendo al Presidente de la República. No hay castigados y no se recupera lo robado, el procurador tiene que estar allí al lado defendiendo los intereses públicos, porque el problema es que yo robo, después me voy dos, tres años, después ya busco medidas alternativas, pero toda mi familia se queda con la riqueza mal habida. Yo creo que la República del Paraguay está en terapia intensiva. Hay una crisis de los tres poderes del Estado, porque está inficionado por la corrupción”, afirmó.

Agregó que en el caso de Britez, una de las cuestiones más graves es el control de los gastos en términos de compras de medicamentos, insumos, tercerizaciones, como también la administración de bienes e inmuebles, lo que se evidencia por toda la mala gestión.

La investigación a las autoridades de IPS está a cargo de Silvio Corbeta Dinamarca, agente fiscal de la Unidad Penal N.° 8;Silvia González Véster, agente fiscal de la Unidad Penal N.° 3; bajo la supervisión directa y coordinación de la fiscal adjuntaNancy Salomón Marín, encargada de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Anticorrupción y Lavado de Dinero.