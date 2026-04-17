Jueces aguardan aviso de la Policía ante supuesta transgresión de arresto domiciliario

Thiago Raúl Gorostiaga Arestivo afronta actualmente tres causas penales por el hecho de coacción sexual, cometidos presuntamente por él en contra de tres adolescentes. Dos de esas ellas se tramitan en cuanto a que el hecho se habría cometido cuando él era adolescente y la tercera, ya como mayor de edad.

En tal sentido, el juez penal de Adolescencia Matías Garcete es quien entiende las causas en las que Thiago Gorostiaga está procesado como adolescente. Una de ellas incluso ya se elevó a la etapa de juicio oral y público, en tanto que para el 28 de abril a las 8:00 Garcete convocó para realizar la audiencia preliminar en la otro casos. Cabe resaltar que ambos procesos están a cargo de la fiscala Cleider Velázquez, pues el fiscal Hernán Mendoza, que llevaba adelante las pesquisas, fue trasladado.

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El otro proceso se tramita ante el juzgado penal de garantías a cargo de Raúl Florentín. En este caso, el magistrado otorgó el arresto domiciliario a Thiago Gorostiaga, luego de admitir el ofrecimiento hecho por la defensa del mismo, ejercida por los abogados Álvaro Cáceres y Víctor Dante Gulino, de una fianza real de G. 1.000 millones.

Thiago Gorostiaga filmado en la calle

El procesado Thiago Gorostiaga Arestivo fue filmado mientras se encontraba en la vía pública, aparentemente fuera de su domicilio, en compañía de otros jóvenes que estaban a bordo de camionetas de alta gama. El video se subió a la red social Tik Tok y publicado por el medio Delpy.

Cabe señalar que en el video se observa a Thiago Gorostiaga y a los otros muchachos en medio de lo que sería una celebración. Esto coincidiría con el cumpleaños número 19 de Gorostiaga, que es este viernes 17 de abril.

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Al respecto, fuer consultado el juez Matías Garcete, quien manifestó que los procesos penales del fuero adolescente tienen otro tratamiento y que aguardaba comunicación oficial sobre la aparente transgresión a la medida de arresto domiciliario, la cual debe practicar la Policía Nacional de la jurisdicción. Sin embargo, hasta el momento de la consulta, dijo que no recibió aviso alguno.

En ese sentido, la Resolución N° 665 del 21 de julio de 2017 establece el ”Protocolo de Intervención Policial con Personas Adolescentes entre 14 y 17 años de edad en Transgresión a la Ley Penal y para la Protección Policial con Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Riesgo“, el cual refiere que: ”cuando el personal policial verifique que un adolescente se encuentra incumpliendo una regla de conducta dispuesta por orden judicial, se deberá proceder a labrar un acta con las formalidades requeridas y comunicar al Juzgado interviniente sin proceder a su aprehensión".

Por su parte, el juez Raúl Florentín también señaló que hasta el momento en que se le derivó la consulta, no había recibido ningún tipo de comunicación oficial por parte de la Policía. Añadió que, si el informe se remitía después de las 13:00, el reporte debía ser tramitado por un juez de Atención Permanente.

Primer caso por hechos punibles contra la autonomía sexual

Recordemos que Gorostiaga actualmente cuenta con arresto domiciliario, en una causa por supuesta coacción sexual de la que resultó víctima otra de sus compañeras. La medida restrictiva de libertad fue dictada por el juez penal de Garantías Raúl Florentín el 29 de agosto pasado.

En esta causa, Gorostiaga fue imputado por la fiscala María Angélica Insaurralde por hechos ocurridos durante una fiesta realizada el 30 de mayo pasado, en una residencia ubicada en el barrio Manorá.

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En esta residencia perteneciente a una de las compañeras de la denunciante, se había reservado una pieza con colchones para que las chicas quedaran a dormir, que es donde la joven se quedó a descansar, una suerte de “pijamada”.

La denunciante dijo que en horas de la madrugada se despertó asustada al sentir que alguien le manoseaba en sus partes íntimas, desprendía su ropa y la besaba, pero no tenía suficiente fuerza para sacarlo de encima. Explicó que estaba muy cansada porque había ayudado desde temprano en la organización de la fiesta y además había tomado shots de “Jäger”.

Segundo proceso por abuso sexual

El pasado 16 de septiembre, el fiscal Hernán Mendoza imputó a Thiago Raúl Gorostiaga Arestivo (18), por la presunta comisión de hechos punibles contra la autonomía sexual. En este marco, el investigador solicitó la aplicación de la medida cautelar de arresto domiciliario y, también, la colocación de la tobillera electrónica para una mejor vigilancia.

En este contexto, el miércoles 24 de septiembre, a las 8:30, está prevista la realización de la audiencia de imposición de reglas especiales (artículo 427 del Código Procesal Penal) ante el juez penal de la Adolescencia, Matías Garcete. Cabe aclarar que esta diligencia tendrá tal carácter porque al momento de la comisión del hecho denunciado, el imputado era menor de edad y por ello se lo procesa bajo normas especiales.

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Así también, se debe señalar que Thiago Gorostiaga, imputado por abuso sexual en personas indefensas, también afronta otra causa, pero por coacción sexual, hecho por el que fue imputado en agosto pasado. En esta causa, que se encuentra a cargo de la fiscala María Angélica Insaurralde, el joven ya cuenta con la medida de arresto domiciliario.

Es por esta razón que el agente fiscal Hernán Mendoza ahora volvió a solicitar la aplicación de medidas como el arresto, sumado a ello la colocación de una tobillera para su monitoreo.

Tercer caso que afronta Thiago Gorostiaga

De acuerdo con el relato de los hechos presente en el escrito del fiscal Mendoza, la adolescente llegó poco antes de las 00:00 a una fiesta en la casa de uno de sus amigos y compañero de colegio, ubicada en Asunción. En ese lugar, la joven fue víctima de violencia sexual en una de las habitaciones de la planta alta del domicilio, sindicando como autor de ello a Gorostiaga.

La víctima relató que tras su llegada bebió una caipiriña, y luego se quedó sentada en el patio de la casa en compañía de otros amigos. En ese ínterin empezaron a llegar otros invitados, incluso de otra institución educativa ajena a la de ella y sus amigos. Luego otro joven le acercó otra bebida, en un vaso rojo, la cual probó y no le gustó. Tras bailar le acercaron un shot que ingirió y después de esto, comenzó a sentir mareos en la pista de baile.

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Con el malestar que empezó a sentir, la propietaria de la casa la llevó a la habitación de la planta alta para que repose. Junto con la adolescente también estaban otros amigos. Ella dormitó por unos 10 minutos, según la imputación, y al despertar uno de los presentes intentó besarla hasta que intervino otro de los muchachos.

La joven logró reponerse por unos minutos, sin embargo luego volvió a sentirse mal, en una aparente intoxicación. Ante esta situación la dueña de casa intervino, la aseó y la llevó nuevamente hasta la habitación de la planta alta para que descanse y donde la menor de edad quedó dormida.

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En un lapso, la joven sintió que alguien la estaba tocando. Al despertar se percató de que Thiago Gorostiaga la tenía sujetada de una mano que la puso en sus partes íntimas. De acuerdo con el relato de la adolescente, intentó zafarse del muchacho que la atajaba con fuerza, pero no tenía fuerzas, y no sabía si era por su condición o el miedo.

Posteriormente, según la denuncia, Gorostiaga se colocó encima de la víctima y se cubrió con una frazada a fin de ocultar su acto. Tras llegar a su casa a la mañana siguiente, la joven durmió por varias horas y a la tarde notó que tenía moretones por el cuerpo, por el forcejeo con Thiago, y sintió irritadas sus partes íntimas.

La menor de edad comentó ante Fiscalía que conversó con la orientadora del colegio, quien activó el protocolo. Luego de ello, también les contó a sus padres lo ocurrido y ellos la llevaron al Hospital Barrio Obrero para un diagnóstico.