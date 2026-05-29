Dirigente social cuestiona el manejo de recursos del IPS y exige auditorías

Cáceres señaló que, como trabajador y representante de los trabajadores, ve con intranquilidad la forma grosera en que se manejan los millonarios recursos provenientes de los aportantes. En los últimos tiempos, estos aportes vienen siendo utilizados de forma irregular, ya sea para empresas tercerizadas por millonarias sumas en dólares, como también en las compras de medicamentos, muchos de ellos al límite de sus fechas de vencimiento. A esta situación se le suma la falta de pago de inmuebles por parte de los arrendatarios, lo que genera un perjuicio enorme al Instituto de Previsión Social (IPS).

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En la actualidad, con mucha sorpresa y repudio, se puede ver que el nuevo presidente del IPS, doctor Isaías Fretes, está denunciando diversas irregularidades que hacen al mal manejo de la previsional, lo que representa un perjuicio enorme para la institución. Entre las cuales se pueden mencionar los medicamentos a punto de vencer, las deudas con las farmacéuticas, las adjudicaciones a empresas tercerizadas de seguridad y limpieza, y los préstamos a entidades bancarias con muy bajos intereses y con un alto riesgo de que no se recuperen esos recursos financieros, agregó el dirigente.

Finalmente, dijo que se debe investigar y auditar para que se pueda esclarecer, por lo menos, los últimos 15 años de administración de la Previsional en manos de los consejeros y presidentes que fueron designados por los gobiernos de turno en su momento.

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