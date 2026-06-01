Corrientes y Chaco decretan veda temporal para preservar cardúmenes de surubí en el río Paraná

De acuerdo con la información difundida por el diario Época de Corrientes, la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes emitió la Disposición N.º 618, que establece la prohibición de toda modalidad de pesca (comercial – deportiva) entre los kilómetros 1.232 y 1.238 del río Paraná, en la zona norte de Isla Pelón. Desde el organismo señalaron que la concentración de ejemplares de surubí en ese sector incrementa la vulnerabilidad de la especie frente a la actividad pesquera.

Lea más: Dirigente social cuestiona el manejo de recursos del IPS y exige auditorias

Por su parte, la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad de Chaco dictó la Disposición N.º 023, mediante la cual también se prohíbe temporalmente la pesca comercial, deportiva y de subsistencia en el área afectada. La medida fue coordinada entre ambas jurisdicciones debido a que el fenómeno involucra aguas compartidas por las dos provincias.

Las resoluciones establecen que la veda permanecerá vigente hasta que los equipos técnicos y biológicos determinen que la situación se ha normalizado. Mientras tanto, las áreas de fiscalización ambiental reforzarán los controles y operativos de vigilancia para garantizar el cumplimiento de la normativa.

Autoridades del país vecino advirtieron que quienes incumplan la prohibición podrán enfrentar sanciones, multas e incluso inhabilitaciones contempladas en la legislación vigente. Asimismo, remarcaron que la medida busca asegurar la conservación del surubí y proteger uno de los recursos pesqueros más emblemáticos del litoral argentino.

Ecosistema y turismo

El medio periodístico argentino destaca que el surubí es una de las especies más representativas de la cuenca del río Paraná y cumple un papel fundamental en el equilibrio ecológico de los ambientes acuáticos. Como pez depredador, contribuye a regular las poblaciones de otras especies y ayuda a mantener la biodiversidad dentro del sistema fluvial.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Sector pesquero denuncia perjuicios causados por operaciones de Yacyretá

Esta especie requiere grandes extensiones de agua, niveles adecuados de oxígeno y una oferta constante de alimento para completar su ciclo de vida, por lo que su abundancia está estrechamente vinculada al estado de conservación del río. Además de su importancia biológica, posee un significativo valor económico para las comunidades ribereñas, ya que es uno de los peces más buscados por la pesca deportiva y forma parte de la actividad comercial en distintas localidades del litoral.

Especialistas en la materia advierten que la sobrepesca, la contaminación y las alteraciones en los ciclos naturales del río pueden afectar seriamente las poblaciones de surubí. Por esa razón, las vedas temporales son consideradas herramientas fundamentales para garantizar la reproducción y el desarrollo de nuevos ejemplares.

Asimismo, explican que durante determinadas épocas del año los surubíes realizan desplazamientos y concentraciones masivas asociadas a sus procesos reproductivos. Estos períodos son especialmente sensibles, ya que una presión excesiva de pesca puede impactar sobre una gran cantidad de individuos en un corto lapso de tiempo.

Lea más: proliferación de algas y bajante del río generan crisis pesquera en Ayolas