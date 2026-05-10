Horqueta: policías ayudan a mujer indígena a dar a luz en una patrullera

Efectivos policiales de la Subcomisaría 13, ubicada en la localidad de Capitán Sosa, distrito de Horqueta, recibieron anoche el pedido de traslado de una mujer embarazada al hospital distrital. La solicitud la hizo el cacique de la comunidad nativa Paso Itá. Los uniformados llegaron a la casa de Carmen Arce Garcete, de 20 años.

La mujer nativa, en estado de gravidez, se encontraba con contracciones y solicitó que la trasladaran al centro asistencial. Los policías subieron a la embarazada al móvil y, al alcanzar el kilómetro 63 de la ruta departamental 030, en la localidad de Santa Librada, entró en trabajo de parto.

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Los agentes detuvieron la marcha de la patrullera, estacionaron en la banquina y ayudaron a la joven madre a dar a luz, dentro del móvil y sin complicaciones. El nacimiento se produjo a las 22:25 del sábado. En el vehículo policial estaban el suboficial principal Esteban Centurión Barúa, el suboficial mayor Walder Benítez y el suboficial ayudante Rodrigo Ayala.

Posteriormente, llegaron a la casa de una enfermera, Anacleta Ibarra, quien se sumó a la comitiva y asistió a la nativa y a su bebé hasta llegar al Hospital Distrital de Horqueta, donde la mujer y su hijo quedaron internados.