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10 de mayo de 2026 a la - 09:44

Horqueta: policías ayudan a mujer indígena a dar a luz en una patrullera

Mujer indígena en camilla rodeada de tres profesionales de salud con uniformes blancos en una escena de emergencia.
Una mujer indígena dio a luz en una patrullera con ayuda de policías, quienes luego la llevaron al hospital en Horqueta.Gentileza

Una mujer nativa de 20 años dio a luz anoche en un móvil policial. Los agentes que la estaban llevando a un centro asistencial ayudaron en el parto. Luego del nacimiento, los uniformados llegaron a la casa de una enfermera que acompañó a la mujer y a su hijo al Hospital Distrital de Horqueta.

Por Aldo Rojas

Efectivos policiales de la Subcomisaría 13, ubicada en la localidad de Capitán Sosa, distrito de Horqueta, recibieron anoche el pedido de traslado de una mujer embarazada al hospital distrital. La solicitud la hizo el cacique de la comunidad nativa Paso Itá. Los uniformados llegaron a la casa de Carmen Arce Garcete, de 20 años.

La mujer nativa, en estado de gravidez, se encontraba con contracciones y solicitó que la trasladaran al centro asistencial. Los policías subieron a la embarazada al móvil y, al alcanzar el kilómetro 63 de la ruta departamental 030, en la localidad de Santa Librada, entró en trabajo de parto.

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Los agentes detuvieron la marcha de la patrullera, estacionaron en la banquina y ayudaron a la joven madre a dar a luz, dentro del móvil y sin complicaciones. El nacimiento se produjo a las 22:25 del sábado. En el vehículo policial estaban el suboficial principal Esteban Centurión Barúa, el suboficial mayor Walder Benítez y el suboficial ayudante Rodrigo Ayala.

Mujer indígena con cabello oscuro y camiseta amarilla sostiene a su bebé envuelto en una manta blanca en un vehículo oscuro.
Carmen Arce Garcete, de 20 años, sostiene a su bebé dentro del móvil policial.

Posteriormente, llegaron a la casa de una enfermera, Anacleta Ibarra, quien se sumó a la comitiva y asistió a la nativa y a su bebé hasta llegar al Hospital Distrital de Horqueta, donde la mujer y su hijo quedaron internados.