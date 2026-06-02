“Si hay una emergencia hay que tratar”, dice Bachi sobre sugestivo proyecto de ley

Un sugestivo proyecto de ley que busca declarar Estado de Emergencia Nacional de Seguridad Vial por el periodo de un año se encuentra en el punto cinco del orden del día de la Cámara de Senadores, generando un intenso debate sobre sus alcances y las intenciones detrás de la propuesta.

La iniciativa, impulsada por los diputados cartistas Hugo Meza y Miguel Del Puerto, ha levantado alertas, principalmente por el contenido de su segundo artículo.

El texto otorga una amplitud de poderes considerada “exagerada” a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), institución encabezada por Félix Jiménez, quien integra el equipo político del actual titular del Congreso, el senador Basilio “Bachi” Núñez.

Ante los cuestionamientos, el senador Basilio Núñez defendió la urgencia de la medida, citando las alarmantes estadísticas de siniestralidad. “Si hay una emergencia, creo que hay que tratar. Cuatro fallecidos por día, ¿es una emergencia? Es una emergencia. Más de 400 fallecidos por accidente de tránsito tenemos en el Paraguay”, justificó el legislador.

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Núñez describió lo que denomina las cuatro patas para abordar la problemática:

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Educación vial sostenida a largo plazo Mejora de la infraestructura vial Implementación nacional de la Inspección Técnica Vehicular (ITV) Seguro obligatorio de accidentes contra terceros, con foco especial en motocicletas

Pese a mencionar la tecnología como un pilar fundamental para la seguridad, el presidente del Congreso evitó precisar qué herramientas específicas pretende implementar la ley, lo que acrecienta las dudas de la oposición sobre la discrecionalidad en el uso de recursos y atribuciones.

Pendientes y falta de consenso

En otro orden de temas, el senador Núñez fue consultado sobre el avance del proyecto referente al salario mínimo, un tema que mantiene expectantes a diversos sectores.

Al respecto, el titular del Congreso aclaró que el tema no cuenta con dictamen y que su tratamiento está estancado.

“Hay un pedido de los afectados que se postergue. El presidente de la comisión, Derlis Maidana, anunció que por pedido de ellos se va a postergar”, concluyó, marcando una distancia sobre la celeridad que tendrá esta propuesta en comparación con la Emergencia Vial.