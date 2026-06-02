Llamativo proyecto de “emergencia vial” habilitaría compras rápidas al “ahijado” de Bachi

El proyecto de ley que busca declarar una “emergencia vial” en Paraguay fue presentado y rápidamente incluido en el orden del día de la sesión de esta semana en el Senado. El parlamentario opositor José Oviedo advirtió que la iniciativa fue aprobada “a las apuradas” en la Cámara de Diputados y ahora sería tratada con la misma rapidez en la Cámara Alta.

El legislador sostuvo que no se realizaron audiencias públicas ni mesas de trabajo para analizar la propuesta y afirmó que, hasta el momento, no encuentra elementos que justifiquen una declaración de emergencia.

“Para mí, no hay ninguna emergencia vial. Sabemos los problemas que tenemos en la vialidad en Paraguay, que nos falta educación vial, falta prevención de accidentes, pero ahora mismo creo que no hay una situación excepcional”, expresó.

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Proyecto permitiría agilizar compras públicas

Expresó además su preocupación debido a que la declaración de emergencia podría facilitar procesos de compra por parte de las instituciones responsables del área vial.

“Emergencia vial es para facilitar compras, principalmente. Y luego, como no se especifican las medidas extraordinarias, se presta a la discrecionalidad”, señaló Oviedo en contacto con ABC Cardinal. Agregó que, de aprobarse en los términos actuales, la normativa podría generar conflictos con la ciudadanía debido a la amplitud de las facultades que otorgaría.

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El parlamentario también cuestionó que la propuesta tenga vigencia de un año, coincidiendo con un período marcado por procesos electorales. “La duración dice que va a ser de un año. ¿Por qué un año? ¿Y cuál es la situación excepcional? Se presta para pensar mal”, manifestó.

Piden mayor debate y participación ciudadana

Oviedo afirmó que recién tomó conocimiento del proyecto al revisar el orden del día del Senado y que, tras una rápida revisión, no encontró argumentos suficientes para respaldar la declaración de emergencia.

Asimismo, pidió que el tratamiento del proyecto se realice con mayor cautela y con participación de los sectores involucrados.

“Le pido, por favor (al presidente Basilio Núñez), que lo tome con cautela, con serenidad, que haga los pasos correspondientes, involucrar a las entidades técnicas, a la ciudadanía antes de aprobar esto”, expresó.

Falta de educación vial

El senador Oviedo, en otro momento, habló de la gravedad de la gran cantidad de accidentes de tránsito y las muertes registradas en rutas y ciudades. Sin embargo, insistió en que la solución no pasa por una declaración de emergencia, sino por políticas de educación vial y el fortalecimiento institucional.

“Sí, tenemos problemas de educación vial, muchos accidentes de tránsito, principalmente motocicletas, que es un gran problema que tenemos que atender, pero no una emergencia. El problema es mucho más profundo”, afirmó.

Como ejemplo de las deficiencias en el sistema, relató su experiencia ocurrida durante un examen para la obtención de registros de conducir. Según comentó, observó a un agente de tránsito indicándole las respuestas a un joven que rendía por primera vez. “Aquí no vamos a tener educación vial en Paraguay. Falta que las instituciones funcionen”, concluyó.

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Fondos para el “ahijado” de Bachi

Este proyecto fue presentado por los cartistas el pasado 12 de mayo, donde se argumentó el aumento de los siniestros viales, y sin ser girado a comisiones asesoras fue aprobado sobre tablas con cero debate. Rápidamente, fue incluido en el orden del día del Senado.

En el segundo artículo del proyecto se otorga una exagerada amplitud en cuanto al poder que se le da a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

“La Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial adoptará medidas excepcionales y extraordinarias de carácter administrativas”, indica el artículo.

El titular de dicha institución es Félix Jiménez, quien forma parte del equipo político del senador Basilio “Bachi” Núñez, titular del Congreso Nacional. Precisamente, el fin de semana se lo vio infringiendo la ley de tránsito al viajar en una carrocería en Ñemby durante un acto de campaña junto con su “padrino político”, el presidente del Congreso Nacional.