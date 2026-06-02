Octava caminata contra el abuso sexual infantil: sin denuncias en escuelas capacitadas contra el flagelo

Cada año se realiza la Caminata del Lazo Verde, que busca visibilizar la lucha contra el abuso sexual y todo tipo de violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, que este año se hizo bajo el lema “no dejemos que les roben la alegría”.

Este año la marcha salió del Centro Comunitario Chacarita, ubicado al lado de la Comisaría 5ta de Asunción, en una de las calles de ingreso al barrio Ricardo Brugada. La misma es organizada por la Pastoral Social Arquidiocesana.

Marcial Cantero, uno de los voceros del centro, detalló que la caminata se organiza desde el espacio protegido del Centro Comunitario Chacarita de la Pastoral Social, que nació con una iniciativa de un club de niñas en el 2021 para sensibilizar sobre esta problemática tan delicada y tan grave que es el abuso y explotación sexual hacia niñas, niños adolescentes.

“Tratamos de que la comunidad se ponga a la cabeza de la protección y la prevención contra este flagelo. Pero debemos decir que es una problemática que afecta a todo el país, son nueve casos diarios, a lo que se suma las violaciones, la pornografía infantil, los casos de estupros. Es una problemática realmente delicada y que merece acciones contundentes”, afirmó.

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Caminata contra el abuso sexual infantil

Detalló que las instituciones educativas que acompañan la caminata y siempre abren las puertas para las capacitaciones y talleres de sensibilización son Dahlquist, María Goretti, San Roque y Alicia Lynch, lo que cree tiene un impacto comunitario muy significativo.

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“Este último año, por ejemplo, no tuvimos denuncias. En los años anteriores si. Entonces, pensamos que hay mucha sensibilidad y sobre todo, nosotros no solamente hemos trabajado la parte socioeducativa, sino que también hemos acompañado casos donde hemos llevado a la Fiscalía, la Defensoría, hemos recurrido al Ministerio de la Niñez y hemos tratado de que todas las personas involucradas y los perpetradores paguen por el delito y por el daño que ocasionan a la niñez”, precisó.

Resaltó que la concienciación y brindar información a las niñas y los niños es fundamental, lo que se suma a que todos los docentes trabajen este tipo de problemática.

“El hecho de rodear de solidaridad ante el primer anuncio o la denuncia que pueda haber y actuar de manera contundente protegiendo a la niñez, pero también contra todo tipo de impunidad, entonces hemos tenido respuestas positivas en los núcleos de familias, hemos tenido respuesta positiva en la Fiscalía sobre todo y en la Defensoría, y eso pensamos que tuvo un impacto positivo”, indicó.

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Concluyó en que todo empieza, sigue y termina en la confianza y en los vínculos de confianza y de protección que podamos ofrecer como sociedad.