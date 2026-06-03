Cansados de las muertes: pobladores de Colonia 14 de Mayo exigen lomadas y controles sobre la Ruta PY08

La manifestación de ayer incluyó una marcha pacífica y concentró a vecinos, padres de familia y referentes comunitarios que reclaman desde hace décadas la instalación de lomadas asfálticas y mayores controles de velocidad.

Los pobladores de esta comunidad, ubicada a aproximadamente 15 kilómetros del casco urbano, sostienen que la situación se volvió insostenible debido a la circulación permanente de vehículos a alta velocidad por un tramo de alto riesgo para peatones y motociclistas.

Según los manifestantes, la comunidad registra al menos 15 fallecidos en accidentes de tránsito ocurridos a lo largo de los últimos años. Entre las víctimas figuran niños, padres de familia, adultos mayores y vecinos que diariamente deben cruzar la ruta para acceder a instituciones educativas o servicios básicos.

Uno de los voceros de la movilización, Enrique Amarilla, afirmó que la comunidad se encuentra cansada de realizar reclamos sin obtener respuestas concretas por parte de las autoridades. “Estamos cansados de muerte acá. Ya contamos 15 personas fallecidas y no queremos seguir sumando víctimas”, expresó durante la protesta.

El dirigente comunitario recordó que en la zona funcionan una Unidad de Salud Familiar (USF), una escuela y un colegio, además de varios caminos vecinales que desembocan directamente en la ruta.

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Indicó que cientos de niños, jóvenes y adultos deben cruzar diariamente la carretera, exponiéndose al peligro generado por vehículos que circulan a gran velocidad.

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Los vecinos señalaron que anteriormente fueron instalados reductores de velocidad, pero con el paso del tiempo se deterioraron y dejaron de cumplir su función preventiva. Por ese motivo, exigen la construcción de lomadas asfálticas permanentes, argumentando que los reductores convencionales ya demostraron ser insuficientes.

Amarilla sostuvo además que el reclamo se encuentra respaldado por normativas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones que contemplan medidas especiales de seguridad vial en zonas donde existen instituciones educativas.

Según manifestó, la comunidad ha presentado numerosas notas y solicitudes ante distintas autoridades hace años, sin lograr avances significativos.

Los pobladores aseguran incluso que los pedidos se remontan a varias décadas atrás, cuando la ruta aún no estaba asfaltada y ya se registraban accidentes en el sector.

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La indignación de los vecinos aumentó tras el último siniestro fatal ocurrido el pasado 31 de mayo en las inmediaciones de la comunidad. En aquel accidente perdió la vida un hombre de 61 años que viajaba por el tramo, a la altura del kilómetro 173. Los manifestantes advirtieron que no están dispuestos a esperar nuevas tragedias para que las autoridades adopten medidas concretas.

Además de las mejoras en infraestructura vial, solicitaron la presencia permanente de agentes de la Policía Nacional y de la Patrulla Caminera para controlar el cumplimiento de los límites de velocidad y sancionar a los infractores.

Los vecinos también pidieron la intervención directa del presidente de la República, Santiago Peña, así como del Ministerio de Obras Públicas, la Gobernación de Guairá y la Municipalidad de Villarrica.

Finalmente, anunciaron que las movilizaciones continuarán si no reciben una respuesta oficial en los próximos días.