Fiscalía y Policía cercan pistas sobre el caso de la recién nacida hallada muerta en Villarrica

La causa es encabezada por el fiscal Osvaldo Mora, de la Unidad Penal Ordinaria N° 3 de Villarrica, quien confirmó que ya se realizaron las primeras diligencias investigativas y que actualmente se centran en el análisis de imágenes de cámaras de seguridad y en la recolección de datos de centros asistenciales de la región.

El cuerpo de la beba fue encontrado el pasado lunes en inmediaciones del Hospital Regional de Villarrica y de la Comisaría 6ª del barrio Lomas Valentinas, específicamente sobre las avenidas España y Cristóbal Colón.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el hallazgo ocurrió alrededor de las 11:15, cuando un vecino realizaba trabajos de limpieza en una canaleta del sistema de desagüe pluvial y observó una mochila abandonada entre los residuos.

Tras alertar a efectivos policiales, agentes de la Comisaría 6ª acudieron al sitio y encontraron una mochila de color bordó junto con una bolsa de polietileno y una bolsa tipo arpillera. En el interior estaba el cuerpo de la criatura envuelto en una campera gris de mujer.

El fiscal Mora relató que la recién nacida también estaba cubierta con una manta tipo arpillera y que al lado del cuerpo fueron halladas la placenta y el cordón umbilical.

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“Lo que llamó la atención era que la placenta estaba también al lado de la criatura, como también el cordón umbilical estaba relativamente bien. Tenía un buen corte”, explicó el representante del Ministerio Público. Según indicó, este detalle hace presumir a los investigadores que la persona que realizó el procedimiento tendría ciertos conocimientos empíricos relacionados con partos.

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El agente fiscal señaló además que el martes se practicó la autopsia al cuerpo en dependencias de Medicina Forense del Ministerio Público, en Asunción. El informe definitivo de los forenses estaría disponible en aproximadamente 30 días hábiles y será determinante para establecer las circunstancias exactas de la muerte.

Aunque fuentes vinculadas a la investigación señalaron que los análisis preliminares indicarían que la beba habría nacido con vida, Mora evitó confirmar esa versión y sostuvo que aguardarán el dictamen oficial antes de emitir conclusiones.

“De ahí tendríamos ya la causa de muerte, si es que la criatura nació con vida y posteriormente producto de algún hecho fue lo que acabó con su vida”, manifestó el fiscal.

Paralelamente, investigadores policiales realizan un rastreo de cámaras de circuito cerrado instaladas en la zona donde fue abandonado el cuerpo. En ese contexto, la Fiscalía solicitó colaboración a propietarios de un comercio cercano y de una vivienda particular que cuentan con sistemas de videovigilancia orientados hacia el sector donde se produjo el hallazgo.

Los investigadores buscan reconstruir los movimientos realizados en las horas previas al abandono del cuerpo y determinar si alguna persona ingresó o salió del lugar con bolsos o mochilas.

Otra de las líneas investigativas apunta a hospitales y centros asistenciales tanto públicos como privados de Villarrica y ciudades cercanas.

El Ministerio Público requirió informes al Hospital Regional de Villarrica y al Hospital Regional del IPS sobre mujeres que hayan dado a luz recientemente o que hayan acudido con signos compatibles con un parto reciente. Asimismo, no se descarta solicitar datos a otros centros sanitarios del departamento que cuenten con salas de parto o servicios de urgencias obstétricas.

En el procedimiento también intervinieron agentes del Departamento de Criminalística y el médico forense David Martínez, quien inspeccionó inicialmente el cuerpo y confirmó que se trataba de una criatura de sexo femenino de aproximadamente 42 centímetros de longitud.