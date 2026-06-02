Diputado pide “protección política” para Fretes en IPS: “En Paraguay por G. 500 millones te matan”

“Yo lo que quiero solicitar es que le brindemos el respaldo necesario y la protección política necesaria al Dr. Isaías Fretes por la función que está llevando adelante. Recuerden, queridos colegas (diputados), que nosotros estamos en la República del Paraguay: por 500 millones, por 1.000 millones la gente te va a matar“, señaló durante la sesión de hoy el diputado opositor Guillermo Rodríguez.

El legislador afirmó que Fretes incluso va más allá, golpeando “intereses pero mega multi millonarios”, y por ello “debemos de cuidar a este doctor por todo lo que viene destapando”.

Rodríguez destacó que Fretes justamente se hizo eco de la denuncia que hace un año sobre descuentos irregulares a empleadas de limpieza del IPS, que realizaban las empresas adjudicadas, algo que el nuevo titular de la previsional escuchó de boca de las propias afectadas en uno de sus recorridos.

“La trabajadora le reveló que le quitaban prácticamente la mitad de su sueldo, un dinero que es depositado en su cuenta bancaria e inmediatamente -a los 2 minutos- la mitad o más de ese dinero desaparece. ¿En qué momento nosotros normalizamos esto? ¿En qué momento normalizamos la esclavitud, la explotación, la trata de personas? Esto no puede ser normal ni en este país ni en ninguna parte del mundo", espetó Rodríguez.

Sostuvo que los esquemas contra los que se pretende enfrentar Fretes -solo en el caso de Limpieza representa unos US$ 25 millones solamente en los últimos 5 años- están incluso por sobre los legisladores, pero que Fretes igual puede contar con ellos.

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“Cuente con mi apoyo, con la valentía de muchos diputados paraguayos que van a respaldar su gestión, destape las ollas que tenga que destapar, golpee las mesas que tengan que destapar”, refirió.