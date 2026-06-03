Precandidato a concejal cartista se entregó en comisaría de Luque tras imputación

De acuerdo con el parte policial, siendo las 10:00 de este miércoles Juan Claudio Torres, de 45 años, precandidato a concejal de Luque por la lista del intendentable Hugo Farías, se dio por detenido en la oficina de guardia de la Comisaría 29 Central, en la compañía Tarumandy, en cumplimiento al Oficio N° 747 del 29 de mayo de 2026, firmado por el fiscal de la Unidad Penal N° 9 de Luque, Juan Augusto Ledesma.

La orden de detención del precandidato a concejal de Luque por el sector del movimiento Honor Colorado, fue dictada por el agente fiscal en el marco de la causa penal N.º 5507/2025 caratulada “Osmar Airton Arévalo Llamosa y otros sobre Producción de Documentos no Auténticos.”

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Teniendo en cuenta que actualmente el fiscal Juan Augusto Ledesma está recusado en la presente causa, la detención de Torres fue comunicada a fiscal de la Unidad Penal N.º 1 de Luque. Abg. Liz Medina, quien interina a su colega recusado.

Luego de ser convocado por Medina para la declaración indagatoria, la defensa de Torres presentó un recurso de apelación en contra de la imputación; mientras que el juzgado de Garantías programó para este jueves 4 de junio, a las 08:30, la audiencia de imposición de medidas, que se realizará por medios telemáticos, a fin de analizar si se dicta la prisión preventiva del procesado.

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Imputación por presunta estafa y otros

La imputación presentada por el fiscal Juan Augusto Ledesma es por presunta estafa, usurpación de funciones públicas y asociación criminal, en contra del precandidato a concejal Claudio Torres, quien tras un sumario llevado a cabo el año pasado fue apartado de la Dirección de Territorios Sociales de la Municipalidad de Luque y actualmente milita con el precandidato a intendente Hugo Farías (ANR-HC).

El Ministerio Público afirma que Torres estaría ofreciendo y realizando ventas irregulares y/o ilegales de inmuebles presumiblemente pertenecientes a la Municipalidad de Luque.

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Además, el político cuenta con una imputación anterior por presunta invasión de terrenos, por la cual fue sumariado, incluso denunciado en el marco del escándalo por los desalojos irregulares que se vienen sucediendo en la ciudad.

“El Sr. Juan Claudio Torres sería parte del conjunto y/o esquema de personas que estarían relacionadas a la venta irregular y/o ilegal de estos inmuebles municipales, donde también presuntamente se haría pasar como funcionario de la Municipalidad de Luque y habría recibido millonarias sumas de dinero”, resalta parte de la imputación.

Hugo Farías y su clan, en la mira de la Justicia

Claudio Torres es el segundo candidato a concejal del equipo del intendentable Hugo Farías que se ve involucrado en un presunto esquema ilegal. El primero fue Roberto Cubilla Sanabria, quien cumple prisión preventiva en el marco del operativo “Copia Fiel”, que desbarató un presunto esquema criminal para ocultar bienes del fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes.

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Por su parte la madre de Hugo Farías, la señora Aida Aquino de Farías, también está imputada por lesión grave en el marco de un accidente laboral en donde un joven de 20 años perdió una mano.

Por este caso, la fiscal Sophia Galeano fue amenazada públicamente por los parlamentarios Derlis Maidana (senador) y Rodrigo Gamarra (diputado), quienes son los padrinos políticos del cartista luqueño.

Además, Hans Hermann Kemper Rojas es otro candidato a concejal de Hugo Farías, que está siendo investigado por un presunto título falso de abogado; pero la investigación está paralizada por una recusación contra el agente fiscal que allanó su oficina.

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Es más, el propio candidato a intendente Hugo Farías y su hermano Christian Raúl fueron denunciados por presunto enriquecimiento ilícito por la fiscal Sophia Galeano, pero llamativamente el fiscal General Emiliano Rolón envió al freezer la denuncia.