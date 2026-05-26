Investigación contra precandidato cartista de Luque, desafío para nueva adjunta de UDEA

La denuncia por presunto enriquecimiento ilícito en contra del precandidato a intendente luqueño por el cartismo Hugo Farías y su hermano Christian Raúl fue presentada a fines del mes de marzo por la fiscal Sophia Galeano, quien tiene a su cargo una causa abierta contra la madre del intendentable, como proveedora del programa Hambre Cero.

En atención a dicha denuncia, a mediados de abril el fiscal general del Estado Emiliano Rolón remitió el caso sobre presunto enriquecimiento ilícito a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), que en ese entonces estaba a cargo de la cuestionada fiscal adjunta María Soledad Machuca, a fin de iniciar las pesquisas, entre ellas el estudio de correspondencia al político colorado.

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El pasado 18 de mayo el fiscal general Emiliano Rolón sacó de UDEA a la fiscal adjunta Soledad Machuca y en su reemplazo designó a la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín, quien asumió en el cargo este martes 26 de mayo.

La investigación contra Hugo Farías, que no presenta avances desde su apertura, saltó nuevamente tras la detención de Roberto Cubilla Sanabria, precandidato a concejal por el sector del movimiento Honor Colorado que postula a Hugo Farías. El detenido es sindicado como el principal articulador y “coordinador” del ocultamiento de bienes del extinto exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes.

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Investigación contra Hugo Farías no avanza

El 27 de marzo pasado la fiscal de Luque Sophia Galeano solicitó al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, que se investigue el aparente enriquecimiento ilícito del intendentable cartista Hugo Farías y a su hermano Christian Raúl.

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La agente realizó dicho pedido en el marco del caso vinculado a la empresa Arte Culinario, propiedad de la madre del precandidato: Aida Aquino de Farías, proveedora del programa estrella del Gobierno, conocido como Hambre Cero, sobre un accidente laboral en donde un joven perdió una de sus manos.

Este pedido le valió a la fiscala luqueña una amenaza del diputado Rodrigo Gamarra (ANR-HC) y del senador Derlis Maidana (ANR-HC), ambos padrinos políticos del candidato cartista luqueño. Los parlamentarios indicaron que estarán “atentos” a su actuación desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

A mediados de abril el fiscal general Emiliano Rolón confirmó que la solicitud de la fiscala Sophia Galeano ya había sido remitida a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público para su análisis; y adelantó que se realizaría un estudio de correspondencia a Hugo Farías y a su hermano. Sin embargo, hasta ahora el caso no avanza.

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Denuncia de fiscala contra Farías

De acuerdo con el escrito remitido por la agente Sophia Galeano a la Fiscalía General del Estado, existen indicios de un patrimonio incompatible con los ingresos declarados por el precandidato a intendente de Luque. Hugo Farías se desempeñó desde mayo del 2011 hasta agosto del 2025, es decir durante 14 años como juez de Faltas de la Municipalidad de Luque.

Según la agente del Ministerio Público al investigar las dos declaraciones juradas presentada por Hugo Farías (2018/2022) no condice con todo el patrimonio que tiene con un salario de G. 6.000.000 mensuales, que dijo era su único ingreso.

En su nota al titular del Ministerio Público, Dr. Emiliano Rolón Fernández, la agente Sophia Galeano resaltó dos costosos inmuebles cuyo monto total es de G. 1.800 millones, además declaró cinco vehículos, varios de ellos de alta gama.

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Asimismo la fiscala incluyó un tractor de tipo niveladora que Hugo Farías utiliza para “reparar las calles” de los barrios y que sería de su propiedad, pero que no está registrado. Incluso, el intendentable promociona esa actividad en sus redes sociales desde hace un año.