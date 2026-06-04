Adolfo Vallejos Morales es designado como el nuevo viceministro de Culto

El ministro de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, presentó durante una conferencia de prensa a Adolfo Vallejos Morales como el nuevo viceministro de Culto.

Según destacó el titular del MEC, la línea de trabajo que se presentó al Ejecutivo tiene como eje central lo humano. Señaló que se busca trasladar la mirada del cuidado y desarrollo del niño en las escuelas hacia el ordenamiento y articulación del viceministerio.

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Adolfo Vallejos Morales llega al cargo respaldado por una extensa trayectoria en el ámbito del derecho y la teología.

El nuevo viceministro es abogado y doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA); es también abogado canónico del Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Asunción y especialista en Derecho Canónico por la UCA.

Además es Máster en Altos Estudios Europeos y Derecho Comunitario por la Universidad de Nápoles (Italia), y magíster en Sistemas Jurídicos Contemporáneos por la Universidad de Roma.

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Su currículum incluye, además, especializaciones en Teología de la Sagrada Liturgia por el Vicariato de Roma, en protección del patrimonio cultural, arte sacro y derecho internacional privado.

En el ámbito docente, ejerció la cátedra universitaria en Italia, en la UCA y en la Universidad Jesuita del Paraguay.

Fomentar el diálogo interreligioso y el ecumenismo

Durante su primera alocución ante los medios, el viceministro Vallejos Morales agradeció la confianza depositada por el mandatario y por el ministro de Educación. Reconoció que la gestión que le toca asumir representa una tarea compleja y de gran responsabilidad política y social.

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“Es una tarea bastante pesada y complicada representar al Gobierno en esta intrincada situación de coordinar, favorecer el diálogo y organizar a todas las iglesias en Paraguay. Pero es una labor que dará sus frutos si trabajamos de forma conjunta”, manifestó el nuevo funcionario.

El viceministro remarcó que su gestión se comprometerá con un trabajo enfocado en el respeto a los derechos humanos, la dignidad y el fomento del diálogo interreligioso. Hizo además alusión a lo que dentro de la tradición católica se conoce como ecumenismo.

Asimismo, adelantó que buscará optimizar y ordenar el registro oficial de los diferentes credos, respetando la fe y la esperanza que el ciudadano de a pie tiene puestas en Dios y en la patria.

El desafío de unificar posturas y mirar hacia la ciencia

Al ser consultado sobre los mayores desafíos que enfrentará al frente de la cartera, Vallejos Morales manifestó que el éxito consistirá en encauzar las distintas posturas individuales hacia un camino común.

“Ese camino entre fe y razón, esas dos alas de la dignidad humana que son la esperanza en lo trascendente y el razonamiento de la ciencia, implican un desafío muy importante y fascinante que estamos listos para asumir”, concluyó.