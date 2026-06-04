Caso Metrobús: Juzgado ratifica imputación contra Arnoldo Wiens y rechaza recurso de la defensa

El Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, a cargo del juez Humberto Otazú, emitió una resolución clave en el marco de la investigación por el fallido proyecto “Metrobús”.

El magistrado resolvió no hacer lugar al recurso de reposición interpuesto por la defensa del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Arnoldo Wiens, ratificando así la legalidad de la providencia que admitió al acta de imputación y dio apertura al proceso penal.

La causa, que investiga presuntas irregularidades en la gestión del proyecto, está a cargo del equipo de fiscales integrado por los agentes Yeimi Adle, Nathalia Silva Esteche y Giovanni Grisetti, quienes fueron designados especialmente por el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández.

En su fallo, el Juzgado enfatizó que durante el proceso no se ha vulnerado ningún principio constitucional ni procesal. La resolución destaca que el acta de imputación presentada por el Ministerio Público reúne los requisitos legales exigidos, al fundamentar adecuadamente una teoría del caso y establecer un plazo racional para el desarrollo de las diligencias investigativas.

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Tras confirmar la admisión de la imputación, el magistrado dispuso que el expediente sea elevado al Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, con el objetivo de que este órgano superior analice la apelación subsidiaria presentada por la defensa de Wiens.

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Antecedentes y citaciones pendientes

La situación procesal de Arnoldo Wiens en esta causa ha estado marcada por reiteradas convocatorias que, hasta la fecha, no han podido concretarse. Según los registros judiciales, el imputado cuenta con tres citaciones para prestar declaración indagatoria:

Primera citación: Año 2023.

Segunda citación: Año 2025.

Tercera citación: Año 2026.

La ratificación de esta imputación marca un nuevo paso en la causa del “Metrobús”, un emblemático caso de corrupción que continúa bajo el escrutinio de la justicia paraguaya.