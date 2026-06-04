Condenan a 30 años de prisión a un hombre por el feminicidio de su expareja en Santa Rosa del Aguaray

La sentencia fue dictada durante un juicio oral y público realizado en la sede del Poder Judicial de San Pedro de Ycuamandyyú.

La agente fiscal Gloria Florentín presentó pruebas testificales e instrumentales que permitieron acreditar la existencia del hecho y la responsabilidad penal del acusado.

El Tribunal consideró plenamente probado el caso de feminicidio y aplicó una condena de 30 años de cárcel por la gravedad del crimen.

El tribunal estuvo integrado por los magistrados Rodney Rejalada, quien presidió el juicio, junto con Guido Marecos y Karina Von Tumpling.

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La víctima tenía 21 años

El condenado es Nelson Barrios Martínez, quien tenía 37 años al momento de cometer el crimen y actualmente cuenta con 40 años.

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La víctima fue Noelia Larrea Garcete, de 21 años, quien perdió la vida tras recibir disparos de arma de fuego.

El hecho ocurrió el 8 de diciembre del año 2023 en el asentamiento Pedro Giménez, distrito de Santa Rosa del Aguaray.

No aceptaba el fin de la relación

De acuerdo con los antecedentes del caso, el crimen se registró alrededor de las 17:00 en el patio de la vivienda del padre de la joven.

La víctima se encontraba acompañada por una amiga y su hermano cuando el ahora condenado llegó al lugar a bordo de una motocicleta.

Según las investigaciones, el hombre exigió revisar el teléfono celular de la joven y, ante la negativa de esta, extrajo un arma de fuego y efectuó disparos contra ella para luego darse a la fuga.

La Fiscalía sostuvo que el acusado no aceptaba la terminación de la relación sentimental, que había concluido aproximadamente 15 días antes del asesinato.

Condena por un hecho de extrema gravedad

Durante el juicio, el Ministerio Público sostuvo que las evidencias reunidas permitían demostrar de manera contundente la responsabilidad del acusado.

Con la sentencia dictada, la Justicia impuso una de las máximas penas previstas para este tipo de hechos, considerando la gravedad del crimen que terminó con la vida de una joven de 21 años.

La condena representa el cierre judicial de un caso que conmocionó a la comunidad de Santa Rosa del Aguaray y al departamento de San Pedro.