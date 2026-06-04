Luque: denuncian montaje de planos georreferenciados en la Municipalidad para apropiarse de inmuebles

La familia Ozcariz denunció que la Municipalidad de Luque continúa con su plan de apropiación de un valioso inmueble ubicado en el límite con Asunción. Detrás de todo estaría el propio intendente, Carlos Echeverría Estigarribia (ANR-HC), que usa a funcionarios y prestanombres que se presentan con planos georreferenciados fraguados, de acuerdo al relato.

Los representantes legales de la familia se enfrentan a roscas mafiosas y corruptas de la justicia, según indicaron. Afirmaron que vivir en Luque ya no es seguro.

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Según la denuncia, la Municipalidad localiza inmuebles sin cuentas corrientes catastrales y los ubica en mapas georreferenciados fraguados con distintos números de finca. Este esquema serviría para apropiarse de los inmuebles tanto privados como municipales.

En el caso de la familia Ozcariz, desde 2024 viene denunciando supuestos atropellos a su propiedad, ubicada en Gral. Aquino, entre Ytororó y Yatayty Corá. El inmueble se encuentra en el límite de Asunción, a metros del monumento a Las Residentas, del Parque Ñu Guasu y del extenso predio de la Fuerza Aérea.

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En abril de este año, funcionarios de la Municipalidad de Luque habrían irrumpido en la propiedad con maquinaria del municipio, aparentemente para realizar un supuesto “procedimiento ambiental” denunciado por vecinos.

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Sin embargo, según explicaron representantes de la familia, lo que realmente pretendían era despojarlos de su inmueble para presuntamente favorecer a un ciudadano bien identificado por los afectados. Indicaron que su plan es cederle en alquiler el predio a uno de los lomiteros desplazados por las obras realizadas en la plaza de Las Residentas.

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Según explicó la representante legal de la familia, abogada Ingrid Schafer, la comuna se vale de actos ilegales y sin argumentos para intentar apropiarse de los inmuebles de varias víctimas.

“Lo que hace la Municipalidad es ubicar en un plano georreferenciado los inmuebles que no cuentan con cuentas corrientes catastrales para intentar apropiarse de los inmuebles cuyas propiedades son de particulares o municipales”, explicó Schafer.

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“Este es un esquema donde la propia Municipalidad de Luque está implicada y están fraguando documentos municipales para despojar a los legítimos propietarios de sus inmuebles”, mencionó Schafer.

Exigen respeto a la propiedad privada

Alexis Ozcariz, nieto del titular del valioso terreno, exigió a las autoridades municipales de Luque respetar la legitimidad de la propiedad que les pertenece.

“Es injusto, ya no podemos vivir en paz, porque un día amanece y nos encontramos con que nuestra propiedad se quiere invadir, quieren apropiarse de ella. Así como nosotros hay más de 300 familias que están en la misma situación”, alegó.

Municipalidad deslinda responsabilidades

Intentamos hablar con el intendente Carlos Echeverría, pero derivó las explicaciones a la directora de Catastro de la Municipalidad, Fátima Ruiz. La funcionaria dijo que la denuncia planteada por la familia Ozcariz es un caso particular.

“Sobre el lugar donde ellos están hoy, existe una Cuenta Corriente Catastral, según el ex Servicio Nacional de Catastro —actualmente denominado Registro Único Nacional (RUN)—. La Municipalidad realizó una intervención de emergencia epidemiológica, lo que llevó a contactar al propietario del inmueble, pero resulta que en ese lapso la familia Ozcariz menciona que también son dueños del inmueble. Ese caso está judicializado y se dirimirá en la instancia donde corresponda”, según indicó Ruiz.