Invasión de terrenos en Luque: Senadores piden informes

A instancias del senador Eduardo Nakayama (Liberal) se aprobó en la Cámara Alta un pedido de informes a la Municipalidad de Luque, cuyo intendente es el cartista Carlos Echeverría, sobre los antecedentes del catastro municipal, recaudación, resoluciones de aprobación de planos y venta de inmuebles desde enero de 2021.

Además, se piden datos sobre el uso de recursos municipales en predios privados que estén vinculados a los desalojos irregulares denunciados.

Este pedido es en el marco de la problemática sobre invasión de terrenos que está siendo denunciada por varios contribuyentes que apuntan directamente a los funcionarios municipales involucrados en un esquema de desalojo irregular.

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Varias personas, víctimas del esquema, presentaron ante la Junta Municipal de Luque denuncias sobre planos georreferenciados aprobados sin notificación a colindantes, alteración de límites prediales y emisión de constancias administrativas que habrían sido utilizadas como soporte de litigios civiles posteriores.

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Las fincas en conflicto

El senador Nakayama pide que el intendente Carlos Echeverría los antecedentes obrantes en la Dirección de Catastro y Urbanismo y en la Dirección de Recaudación:

• Antecedentes sobre la Finca N.º 4.583, Padrón N.º 5.733 del distrito de Luque (familia Ozcariz), incluyendo el titular registrado para el cobro del impuesto inmobiliario, historial de pagos y cualquier acto administrativo dictado.

• Antecedentes sobre la Finca N.º 14.873, Cuenta Corriente Catastral N.º 27-1306-01.

• Antecedentes sobre la Cuenta Corriente Catastral N.º 27-8241-1.

• Antecedentes sobre la Finca N.º 22.399, Padrón N.º 17.844.

• Antecedentes sobre el Padrón N.º 4002.

• Antecedentes sobre la Finca N.º 37.613, Lotes N.º 22.987 y 22.988.

• Antecedentes sobre la Cuenta Corriente Catastral N.º 27-7662-03.

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Por cada uno de los inmuebles individualizados, la Cámara de Senadores pide la indicación expresa sobre si la persona registrada como contribuyente del impuesto inmobiliario coincide con el titular dominial registrado a nivel nacional, y, en caso negativo, antecedentes que justifiquen la divergencia.

Asimismo se piden todas las resoluciones de aprobación de venta de inmuebles municipales emitidas por la Intendencia y/o por la Junta Municipal en el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y hasta mayo del 2026, con detalle del inmueble enajenado, del adquirente, del precio y del procedimiento administrativo y/o licitatorio.

Otra petición es sobre los sumarios administrativos abiertos, las denuncias presentadas por la Intendencia o por la Junta Municipal y las sanciones impuestas a funcionarios municipales en relación con conflictos de tierras, indicando el estado actual de cada actuación.

El intendente tiene un plazo de 15 días para remitir los documentos solicitados por la Cámara Alta conforme a lo que establece el artículo 192 de la Constitución Nacional y a la Ley N.º 5453/2015.

Mientras los senadores pidieron informes, en la Cámara de Diputados a instancias de Alejandro Aguilera (ANR-HC) se puso traba a la transparencia y se bloqueó el pedido a la Municipalidad de Luque.