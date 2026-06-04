Productor de Paso Puente rompe el calendario y logra una cosecha anticipada de frutilla

El productor Gustavo Delgado, integrante del Comité de Frutilleros Santa Rosa de la compañía Paso Puente, logró una cosecha anticipada de frutilla gracias a la implementación de innovaciones en el manejo de plantas madre y al acompañamiento técnico brindado por la Gobernación del Departamento Central.

El proceso se inició en octubre de 2025 con la recepción de plantas madre en el vivero semillero. Sin embargo, en febrero de este año, el material vegetal fue afectado por enfermedades asociadas a patógenos propios del cultivo, situación que puso en riesgo la producción de mudas y obligó a una rápida intervención técnica.

Ante este escenario, desde el 24 de febrero se aplicó un protocolo sanitario orientado al control de los patógenos y a la recuperación de las plantas madre. El manejo permitió estabilizar de forma rápida el material vegetal y asegurar la producción de plantines de calidad.

Gracias a los resultados obtenidos, el trasplante pudo realizarse el 18 de marzo de 2026, representando un adelanto importante dentro del calendario productivo tradicional de la zona.

La mejora en la sanidad y el vigor de las plantas madre permitió obtener plantines más uniformes y un desarrollo más eficiente del cultivo desde sus primeras etapas.

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Este avance posibilitó el ingreso temprano a la fase productiva, adelantando la cosecha en una región donde normalmente la producción de frutilla se concentra entre los meses de junio y julio.

De esta manera, la fruta llega al mercado en un período de menor oferta, generando mejores condiciones de comercialización para los productores.

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Planificación productiva

Gustavo Delgado destacó que los resultados obtenidos fortalecen la planificación productiva del Comité de Frutilleros Santa Rosa, ya que permiten contar con fruta disponible en una época más temprana de lo habitual, generando mejores oportunidades de comercialización y acceso a mercados con menor competencia. Señaló además que esta experiencia demuestra cómo la innovación en el manejo de plantas madre, combinada con el acompañamiento técnico especializado, puede modificar favorablemente el calendario tradicional del cultivo de frutilla y abrir nuevas perspectivas para los productores.

Asimismo, resaltó que la implementación de estas prácticas no solo contribuye a adelantar la cosecha, sino que también permite optimizar los recursos disponibles, mejorar la organización de las labores agrícolas y aumentar la eficiencia dentro de las fincas. En ese sentido, valoró el respaldo brindado por los técnicos que acompañaron el proceso desde la etapa inicial de producción.

De esta manera la experiencia se consolida como un ejemplo concreto del impacto positivo que pueden generar la asistencia técnica y la adopción de nuevas tecnologías de manejo en el sector agrícola. Los resultados obtenidos reflejan el potencial que tienen estas innovaciones para incrementar la productividad, fortalecer la competitividad de los productores del Departamento Central y promover un desarrollo más sostenible y rentable para las familias que dependen del cultivo de frutilla como principal fuente de ingresos.

Costos

Actualmente, el precio de la frutilla se comercializa desde G.40.000 el kilogramo, una cotización atractiva para los consumidores considerando que la producción recién comienza a llegar al mercado.

En plena temporada alta, cuando aumenta la demanda y la fruta alcanza su mayor protagonismo en ferias y puestos de venta, el kilo suele oscilar entre G. 70.000 y G. 80.000, dependiendo de la calidad y el volumen de producción disponible.

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Producción suele ser entre julio y septiembre

La temporada de mayor producción de frutillas en Paraguay se registra habitualmente entre julio y septiembre, cuando los cultivos alcanzan su máximo rendimiento y los productores inician la comercialización a gran escala. Por ello, genera interés el resultado obtenido en la compañía Paso Puente de Ypacaraí, donde se logró una producción anticipada que permitió cosechar frutos antes del periodo habitual.

Esta experiencia se destaca por romper con el calendario tradicional del cultivo y evidencia el potencial que tienen las nuevas técnicas de manejo para optimizar los procesos productivos, mejorar la planificación de la cosecha y abrir oportunidades para que los agricultores accedan tempranamente al mercado con una fruta de calidad.