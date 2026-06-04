Video: camioneros paraguayos varados en Bolivia claman auxilio mientras aguantan -10°C

Un grupo de choferes paraguayos que se encuentran varados en medio del conflicto social que paraliza a Bolivia. Nueve camioneros de nuestro país completaron este jueves 22 días en las rutas andinas, y se encuentran soportando temperaturas de hasta -10°C, desabastecimiento de alimentos y un progresivo deterioro físico y anímico.

Jorge Díaz, uno de los choferes afectados, relató a ABC lo que están viviendo desde la localidad de Confital, un pueblo del departamento de Cochabamba, ubicado en el límite con Oruro. Los trabajadores fueron sorprendidos por el recrudecimiento de las protestas y quedaron sin la posibilidad de avanzar ni dar la vuelta para regresar.

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La geografía de la cordillera de los Andes se convirtió en el enemigo para los compatriotas. Al no estar habituados al clima de la zona, el impacto en el organismo empezó a manifestarse con algunos síntomas.

Piden asistencia con urgencia

“Pasando los 20 días acá el cuerpo ya pasa factura. Casi no nos bajamos de las cabinas porque nos pesa la altura. Ya empezamos a sentir taquicardias, dolor en el pecho, náuseas y dolores de cabeza constantes. Necesitamos asistencia médica urgente para revisar nuestros ritmos cardíacos”, urgió Díaz.

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El grupo directo está compuesto por cuatro choferes, entre ellos Ignacio Ramírez y el propio Díaz. No obstante, en un radio de dos kilómetros se encuentran otros tres transportistas de cigüeña y, un poco más atrás, en la ciudad de Oruro, permanecen retenidos otros tres paraguayos en idénticas condiciones.

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Denuncian el “esquive” diplomático

A pesar de que los videos y pedidos de auxilio de los choferes ya se viralizaron en medios de comunicación locales y bolivianos, ni la Embajada Paraguaya en Bolivia ni los consulados se comunicaron con ellos.

“De la Embajada paraguaya, acá, nada; ningún mensaje, nada de nada. Es decepcionante. Parece que nos esquivan porque saben lo que estamos pasando, pero no nos llaman”, lamentó el transportista.

Mencionó que colegas suyos en Chile intentaron intermediar con el cónsul de Iquique, pero las promesas de ayuda quedaron congeladas desde hace dos semanas.

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En contraste con el olvido de las autoridades de su propio país, Díaz destacó el auxilio humanitario de una asociación de choferes bolivianos de Cochabamba y Oruro. Los gremialistas locales se acercaron a los compatriotas, les pidieron disculpas por los perjuicios de una crisis que no les pertenece y les entregaron un aporte económico voluntario para que puedan comprar provisiones en los pocos almacenes desabastecidos de la zona.

Falta alimentos ante el conflicto que no da tregua

Según relató, conseguir agua potable en la zona de Confital es una odisea diaria y los alimentos frescos desaparecieron por completo.

Los paraguayos sobreviven a base de raciones enlatadas, pero el consumo diario de estos conservantes por casi tres semanas ya inquieta.

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El bloqueo generalizado, que inicialmente se concentraba en la ciudad de La Paz, se extendió por todo el territorio boliviano.

Los camioneros paraguayos exigieron que el Gobierno paraguayo coordine de manera urgente el envío de asistencia o un puente aéreo con helicópteros para acercarles analgésicos, medicamentos para la presión y alimentos esenciales antes que sea muy tarde.