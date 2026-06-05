Paraguay vive con ilusión la despedida de la Selección antes del Mundial 2026

El espíritu albirrojo se apodera de los paraguayos, quienes ilustran las calles de la capital y los diferentes departamentos del país con camisetas, gorros, camperas, globos, banderas e inclusive rostros pintados.

La selección nacional se despide hoy de su gente en un partido amistoso contra Nicaragua, el cual marcará el viaje rumbo a los Estados Unidos, una de las sedes de la Copa Mundial 2026.

En el populoso Mercado 4, tanto vendedores como clientes dejaron sus puntos de ventas desde lo que va a ser la fiesta de esta noche en el Defensores del Chaco hasta la participación del elenco nacional en la cita más importante del fútbol.

“Estamos todos muy emocionados. Después de tantos años nuevamente volver a un Mundial es una sensación muy grande para nosotros. Hoy en día es lo único que nos une y nos da felicidad”, señaló una de las vendedoras de camisetas.

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Cuando fue consultada si se puede soñar con traer la Copa, indicó: “Todo es posible, todo puede pasar y nuestro equipo está muy bien preparado. Tenemos que soñar en grande, nunca agachar la cabeza”.

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Por otra parte, un señor que se encontraba observando para adquirir una camiseta albirroja sostuvo: “Esta noche ganamos seguro y para el Mundial lo veo muy positivo. Estoy seguro que vamos a llegar a octavos como primer paso. A partir de ahí cualquier cosas puede pasar, pero confío en por lo menos volver a llegar a cuartos”.

Otro vendedor que fue consultado manifestó: “Estamos muy orgullosos de volver a ver a Paraguay en un mundial después de mucho tiempo. Gracias a eso las ventas de todo lo referente a la albirroja van muy bien. Esperemos poder llegar por lo menos a semifinales, yo le tengo mucha fe al equipo y al profesor Alfaro”.