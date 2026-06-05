Santaní: Protesta ante posible cierre de un Espacio de Desarrollo Infantil

El Espacio de Desarrollo Infantil (EDI), dependiente del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA), funciona en el predio de una escuela de la colonia Vaca Hu. En el sitio actualmente son atendidos unos 20 niños provenientes de las comunidades de la zona.

Debido a la incertidumbre generada por la falta de una información clara por parte de los representantes del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, un grupo de madres de familia se concentró este viernes en el lugar conocido como Cruce Vaca Hu. Las mujeres realizaron un breve corte de la ruta PY22 contra el presunto plan de clausura del local.

Natalia Caballero, portavoz de las madres, expresó que la divulgación de la desagradable noticia hizo que se organizaran rápidamente para pedir explicaciones a los funcionarios que administran el EDI. Indicó que este funciona en la colonia desde hace varios años con un servicio sumamente importante a los pobladores relacionado con el cuidado de las niños, subrayó.

Traslado del servicio

Caballero agregó que también manejan la posibilidad de que el servicio sea trasladado al nuevo local del Ministerio de la Niñez, que se encuentra en etapa de construcción en el centro de la ciudad de Santaní. En caso de que se tome esa medida, muchas de las madres ya no podrán llevar a sus hijos para su cuidado diario, explicó.

“Lo que estamos solicitando seriamente es que se nos aclare la situación; si realmente se va a cerrar el local o va a seguir funcionando a cargo del Ministerio de la Niñez o del Ministerio de Educación, atendiendo a que el servicio funciona en el predio de la escuela de esta colonia, donde la mayoría de las mujeres que tienen sus ocupaciones fuera de la casa llevan a sus hijos a este lugar”, agregó Natalia Caballero.

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No habrá cierre

La licenciada Mabel Cardozo, encargada de la Unidad Ejecutora del Proyecto de la Coordinación General de Educación Integral de Atención a Niñas y Niños de 0 a 3 años del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, informó que el EDI seguirá funcionando en el mismo lugar. Sin embargo, la administración estará a cargo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Remarcó que los pobladores de la zona pueden quedarse tranquilos debido a que el servicio seguirá funcionando en el mismo lugar, aunque ya bajo la administración del MEC. Actualmente, se lleva a cabo el proceso de cambio mediante un convenio interinstitucional, explicó.