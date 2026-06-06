Elecciones en San Pedro se desarrollaran en medio de la puja por el liderazgo entre el gobernador y el ministro de Agricultura

Una interna marcada por disputas y confrontaciones dentro del partido colorado en el departamento de San Pedro en la que buscan definir liderazgo políticos entre oficialistas.

La campaña electoral estuvo acompañada por acusaciones cruzadas, enfrentamientos verbales, presiones políticas y una fuerte competencia por espacios de poder dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

La principal batalla política se centra en medir cuál de los dos sectores posee mayor estructura y capacidad de movilización en los 22 distritos de San Pedro.

Tanto el ministro Giménez, exgobernador del departamento, como el actual gobernador D’Ecclesiis buscan posicionar a sus respectivos candidatos para fortalecer su liderazgo con miras a futuros desafíos electorales.

Santaní concentra la mayor tensión política

Uno de los escenarios más disputados es San Estanislao, donde reside el gobernador.

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Allí, el oficialismo departamental impulsa la candidatura de Christian D’Ecclesiis, hermano del gobernador, con el respaldo del diputado Leonardo Saiz.

Enfrente se encuentra la estructura liderada por el actual intendente Agustín Ovando, respaldada por la diputada Carmen Giménez, el diputado Jorge Barressi y el ministro Carlos Giménez, que apoya la candidatura de Carlos Verón.

La disputa en Santaní es considerada la más intensa y simbólica de estas internas.

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Otros distritos viven fuertes competencias

En Santa Rosa del Aguaray, la actual intendenta Silvia Trubger, alineada con el equipo del gobernador, busca la reelección frente al concejal y empresario Pedro Cabañas, respaldado por el sector del ministro.

Mientras tanto, en San Pedro de Ycuamandyyú, el concejal departamental José Mendoza, apoyado por el equipo de Carlos Giménez, compite contra la concejal municipal Liz Rodi, identificada con el movimiento liderado por D’Ecclesiis.

En Nueva Germania, el diputado Leonardo Saiz impulsa la candidatura de su hija, en una interna que también enfrenta a integrantes de un mismo entorno familiar.

Por su parte, en Choré, el ministro de Agricultura respalda la candidatura de su hermana, en otra de las contiendas observadas con atención.

A diferencia de la interna colorada, sectores de la oposición, especialmente del Partido Liberal, lograron acuerdos de consenso en varios distritos.

Las campañas opositoras se desarrollan con un tono más moderado y con menor nivel de confrontación interna.

Policía prepara fuerte operativo

Ante la intensidad de algunas disputas locales, la Policía Nacional anunció un amplio despliegue de seguridad para la jornada electoral.

Los efectivos estarán encargados de la cobertura de los locales de votación, la custodia de urnas y actas electorales, así como de garantizar el normal desarrollo de los comicios.

Medirá fuerzas dentro del oficialismo

Más allá de la definición de candidaturas municipales, las internas de este domingo serán observadas como una medición del poder político de los principales referentes oficialistas del departamento.

El resultado permitirá conocer cuál de los dos sectores, el liderado por Carlos Giménez o el encabezado por Freddy D’Ecclesiis, logra consolidar mayor influencia dentro del coloradismo sampedrano.