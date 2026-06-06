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06 de junio de 2026 a la - 13:15

Influenza: cinco fallecidos en una semana por no estar vacunados

El desabastecimiento de medicamentos e insumos afecta a los pacientes que acuden a los hospitales públicos del país.
Una niña es vacunada contra la influenza. Gentileza

Cinco personas fallecieron por virus respiratorios en la última semana, tres de ellas por Influenza A (H3N2). El Ministerio de Salud confirma que ninguna de las víctimas contaba con la vacuna antigripal de temporada.

Por Nadia Cano

El último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) indica que cinco personas perdieron la vida en la última semana debido a complicaciones derivadas de virus respiratorios, entre ellos la influenza A (H3N2).

El dato, que ha encendido las alarmas en el sistema sanitario, guarda un denominador común: ninguna de las víctimas contaba con la vacuna antigripal de la presente temporada. Con este último registro, la cifra de fallecidos en lo que va del año asciende a 86 personas, un número que las autoridades califican como una tragedia prevenible.

El impacto de la Influenza A (H3N2)

El informe detalla que de los cinco fallecimientos recientes, tres fueron atribuidos a la Influenza A (H3N2), mientras que los dos restantes se debieron a Parainfluenza y Rhinovirus.

Frascos desorganizados de vacunas PNEUMOVAX 23 de MSD en una superficie de almacenamiento. Viales de vacunas contra la influenza
Frascos de vacunas contra la neumonía PNEUMOVAX 23 de MSD almacenados en un lugar de distribución. Viales de vacunas contra la influenza

Esta circulación viral sostenida mantiene a los hospitales bajo una presión constante. Los Centros Centinela reportaron 388 ingresos hospitalarios por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), con un preocupante 16% de los pacientes necesitando atención en unidades de cuidados intensivos.

Los datos de internación revelan que el virus no distingue edades, afectando principalmente a los sectores más vulnerables:

  • Adultos mayores (60 años en adelante): 24% de los hospitalizados.
  • Adolescentes y jóvenes (5 a 19 años): 23% de los hospitalizados.
  • Primera infancia (menores de 2 años): 21% de los hospitalizados.

La vacuna, la única defensa eficaz

Con 47.611 consultas registradas en todo el país solo en la última semana, el Ministerio de Salud reforzó su llamado a la población: la vacuna es la herramienta más efectiva para evitar cuadros graves y fallecimientos. La dosis actual protege contra las cepas circulantes H1N1, H3N2 e Influenza B.

Campaña de vacunación contra el Virus Sincitial Respiratorio.
Una madre sostiene a su bebé durante una vacunación contra el Virus Sincitial Respiratorio en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en Paraguay.

“La inmunización reduce drásticamente el riesgo de complicaciones fatales. Es imperativo que la ciudadanía acuda a los vacunatorios sin demora”, señalan desde la cartera sanitaria.

Medidas de mitigación ante la curva ascendente

Para frenar el avance de esta meseta alta de infecciones, las autoridades instan a la ciudadanía a cumplir estrictamente con los protocolos sanitarios:

  • Uso responsable de mascarillas: Indispensable ante la aparición de tos o dolor de garganta.
  • Aislamiento preventivo: Se solicita enfáticamente no enviar a niños con síntomas a instituciones educativas ni asistir a lugares de trabajo para cortar la cadena de contagios.
  • Cero automedicación: Ante cualquier síntoma, la indicación es acudir a una consulta médica para recibir el tratamiento adecuado.

Además, Salud Pública recuerda que el biológico contra el Virus Sincitial Respiratorio (VSR) continúa disponible para recién nacidos y niños menores de un año con factores de riesgo, buscando blindar a los más pequeños frente a esta temporada de alta circulación viral.