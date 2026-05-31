Salud confirma repunte de virus respiratorios con 20% más de casos semanales

Las autoridades sanitarias confirmaron un incremento del 20% en las consultas por enfermedades tipo influenza (ETI) durante la última semana, situando la demanda asistencial por encima de la curva epidémica promedio y, evidenciando una circulación sostenida de virus respiratorios en todo el país.

Según los datos de la última semana, el sistema de salud registró un acumulado de 48.816 consultas por cuadros respiratorios a nivel nacional. Los patógenos de mayor circulación identificados son Influenza (A y no subtipificada), Rhinovirus y Virus Sincitial Respiratorio (VSR), seguidos en menor medida por Parainfluenza, Adenovirus y Metapneumovirus.

Influenza: impacto en la hospitalización y mortalidad

El reporte oficial detalla que, en la última semana, 365 personas fueron hospitalizadas por Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG). De este grupo, un 17% requirió ingreso a unidades de cuidados intensivos.

Por grupos etarios, la mayor carga de hospitalizaciones recae sobre los adultos de 60 años en adelante (25%), seguidos de la población pediátrica de 5 a 19 años (20%) y los menores de 2 años (20%).

En cuanto a la mortalidad, el Ministerio de Salud informó que en lo que va del año se han confirmado 81 muertes asociados a virus respiratorios. Los cuatro fallecidos registrados en la última semana corresponden a pacientes que no contaban con la vacunación antigripal de la temporada, reforzando la importancia de la inmunización.

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Vacuna antiinfluenza disponible en todo el país

El Ministerio de Salud recuerda que la Campaña Nacional de Vacunación de Invierno sigue activa. La vacuna contra la influenza está disponible para la población en general, con el fin de reducir complicaciones graves y mortalidad. Asimismo, se dispone del biológico contra el virus sincitial respiratorio, orientado a recién nacidos (nacidos entre noviembre de 2025 y julio de 2026) y menores de un año con factores de riesgo.

Las autoridades instan a la ciudadanía a acudir a los centros vacunatorios, recordando que la protección efectiva se logra dos semanas después de la aplicación del biológico.